Cassino – Colletta alimentare da record su tutto il territorio | TG24.info

(di Paola Polidoro) Sabato nel cassinate e nelle zone di Formia e Gaeta, come in tutta Italia, si è svolta la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Hanno aderito 49 supermercati (+16% sul 2022) e oltre 300 volontari che hanno raccolto 16,8 tonnellate (+40% rispetto alla scorsa edizione) di prodotti a lunga conservazione.

In attesa della definizione dei risultati regionali, che richiedono l’elaborazione dei dati di 18 zone in tutto il Lazio, sono disponibili i risultati di dettaglio dei centri con maggiore densità abitativa del Cassinate e Formia/Gaeta:

• Cassino 7197 kg (+20% sul 2022);

• Pontecorvo 2700 kg (+38% sul 2022);

• Formia 2681 kg (+147% sul 2022);

• Arce 955 kg (+6% sul 2022);

• Piedimonte San Germano 683 kg (+63% sul 2022).

“Il gesto della Colletta ha dimostrato, come sempre, che è possibile fare esperienza della carità, senza la quale non è possibile diventare comunità e affrontare insieme e concretamente le sfide di oggi e del domani” commenta Gianfranco Miele, responsabile di zona per il Banco Alimentare del Lazio. “È stata davvero commuovente la generosità dei cittadini del basso Frusinate e del sud Pontino. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questa edizione della Giornata Nazionale della Colletta nelle nostre terre, in particolare i tanti volontari, che hanno deciso di donare parte del loro tempo per questa opera, i direttori dei punti vendita che ci hanno accolti e tutte le aziende che ci hanno supportato mettendo a disposizione personale e mezzi. Infine, un ringraziamento speciale va alle numerose scuole ed ai loro studenti che hanno aderito a questa iniziativa.” Ricordiamo che è ancora possibile donare la spesa online su alcune piattaforme dedicate: per conoscere le varie modalità di acquisto dei prodotti e le insegne aderenti all’iniziativa è possibile consultare il sito https://www.bancoalimentare.it/colletta-alimentare/fai-la-spesa-online.