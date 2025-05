Cassino – CAV Day: Consapevolezza Contro la Violenza di Genere. L’Università apre il Centro Antiviolenza (VIDEO) | TG24.info

Il Polo Folcara dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale si è trasformato oggi in un vibrante spazio di sensibilizzazione e informazione con l’evento “CAV Day”, interamente dedicato al contrasto alla violenza di genere. Da marzo 2025 il territorio di Cassino ha infatti un presidio in più di contrasto alla violenza di genere: è attivo presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale il CENTRO ANTIVIOLENZA UNIVERSITARIO, gestito dall’Associazione Centro Donna Lilith APS e finanziato dall’Ente Disco Lazio.

L’iniziativa di oggi, promossa in sinergia con il Centro Donna Lilith APS e Nadyr APS, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Cassino e il prezioso supporto di DiSCo Lazio, inserendosi in un più ampio impegno verso la promozione della parità di genere e del diritto allo studio in contesti sicuri e inclusivi.

Fin dalle prime ore della mattinata, studenti, docenti e personale universitario hanno avuto l’opportunità di interagire con le installazioni e la mostra allestite con cura dalle attiviste dei Centri Antiviolenza (CAV). L’obiettivo primario dell’esposizione è stato quello di “raccontare” in modo diretto ed empatico le esperienze, le pratiche consolidate e gli strumenti concreti messi in campo quotidianamente dal Centro.

Attraverso materiali informativi, testimonianze anonime e rappresentazioni visive, le attiviste hanno saputo creare un ponte di comunicazione con i visitatori, offrendo spunti di riflessione profondi sulla complessità del fenomeno della violenza di genere e sull’importanza cruciale di una cultura basata sul rispetto, sulla consapevolezza e sull’autodeterminazione femminile.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione preziosa per demistificare luoghi comuni, fornire informazioni accurate sui servizi di supporto esistenti sul territorio e incoraggiare un dialogo aperto e costruttivo su una tematica così delicata e urgente. La presenza attiva delle associazioni Centro Donna Lilith APS e Nadyr APS garantisce un contatto diretto con professioniste esperte nel settore, capaci di rispondere a domande e offrire orientamento a chiunque ne avesse bisogno.

II Centro Antiviolenza Universitario di Cassino nasce come punto di riferimento per tutte le donne del territorio, per le studentesse che attraversano l’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale che hanno necessità di informazioni, ascolto e sostegno per uscire da particolari condizioni di violenza e/o discriminazione di genere, per il personale docente, amministrativo e non, afferente all’Ateneo. Svolge attività di accoglienza offrendo ascolto e sostegno a coloro che attraversano problematiche legate a maltrattamenti fisici, psicologici, sessuali ed economici. Il Centro svolge le attività a titolo gratuito garantendo anonimato e privacy e si pone come punto di riferimento, in rete con le altre realtà del territorio, per la diffusione di una cultura della parità e contro ogni forma di discriminazione.

Dove siamo?

Polo Folcara, Viale dell’Università – stanza B-1/39

Come contattarci?

Telefono e reperibilità h24: 0776.2993910

Email: cavunicas@gmail.com

Pagina Instagram: @cavunicas

GUARDATE IL NOSTRO SERVIZIO.