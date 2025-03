Cassino – Carlo Acutis premia gli studenti | TG24.info

Giunge alla conclusione il Concorso Premio “Carlo Acutis” 2023. La premiazione dei migliori lavori mercoledì 3 maggio alle ore 10,00 nella Sala degli Abati a Cassino.

La prima edizione del Concorso intitolato al giovanissimo Santo dei giovani, organizzato per gli studenti del 2°, 3° e 4° anno delle Scuole Secondarie di Secondo grado, dalla Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo in collaborazione con l’Università, fu presentata ufficialmente lo scorso 19 gennaio.

Gli studenti, sotto la guida degli Insegnanti di religione, vi hanno lavorato in questi mesi, stimolati a riflettere e interrogarsi sulle frasi di Carlo “La nostra meta deve essere l’infinito, non il finito” e “Sei nato originale, non vivere da fotocopia”. Quasi una risposta alla “Lettera ai giovani 2022-2023” del Vescovo diocesano Gerardo Antonazzo, che li invitava ad “ascoltare il cuore” e a “coltivare il dialogo”.

Mercoledì 3 maggio alle ore 10,00, presso la Sala degli Abati della Curia, in piazza Corte a Cassino, si svolgerà la Premiazione ai migliori, selezionati dalla apposita Commissione. Saranno presenti il Vescovo Antonazzo, il Direttore dell’Ufficio Scuola Diocesano Don Aniello Crescenzi, il prof. Toni Iermano, docente di Letteratura italiana presso l’Università di Cassino e del Lazio meridionale ed il prof. Diego Picano.

Ricordiamo che il Premio “Carlo Acutis” si svolge in collaborazione con l’Università di Cassino e del Lazio meridionale e gode del patrocinio del Comune di Cassino, della Regione Lazio e dell’Ordine Forense di Cassino.