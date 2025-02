Cassino – Cantiere in centro: lavori fermi. La comunicazione della Regione | TG24.info

Una notizia arrivata pochi minuti fa. A fare il quadro il consigliere d’opposizione Benedetto Leone.

“Da questa mattina è incessante la voce che i lavori sul Corso della Repubblica sono fermi. Mi sono recato sul cantiere ed in effetti i lavori sono fermi. Sono andato al protocollo del Comune e risulta pervenuta una comunicazione della Regione Lazio sulla sospensione dei lavori. A richiesta di accesso agli atti mi è stato risposto che devo farlo per iscritto. Ennesimo atto di in amministrazione arrogante. Insieme ai consiglieri di opposizione De Sanctis e Petrarcone stiamo facendo accesso agli atti urgente in questa mattinata per verificare la veridicità della notizia. È la dimostrazione di un Sindaco che non vuole ascoltare, noi l’avevamo detto al consiglio comunale di non iniziare i lavori perché mancanti di autorizzazioni. Ma niente, non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire. Salera ora si assuma tutte le responsabilità di quello che sta accadendo”. Il dibattito sulla pedonalizzazione del centro di Cassino, già infuocato da settimane ormai, sta diventando ancora più ingarbugliato. La minoranza ora vuole vederci chiaro e offrire chiarimenti anche alla cittadinanza.

Paola Polidoro