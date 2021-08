Cassino – Camera di Commercio e UNICAS, sinergia per lo sviluppo del Basso Lazio | TG24.info

“Un incontro proficuo ed utile a mettere in campo strategie che possano portare il Basso Lazio ad uno sviluppo in linea con quanto sarà previsto nel PRNN nazionale” E’ quanto è stato sottolineato durante l’incontro tra il Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina Giovanni Acampora, il Rettore dell’Università degli Studi di Cassino, prof. Giovanni Betta, dal Docente del Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica, prof. Marco dell’Isola, dal prossimo 1° novembre nuovo Rettore dell’Università di Cassino, e dal Vice Presidente camerale dott. Paolo Marini Paolo Marini con delega per le infrastrutture, i rapporti con il sistema universitario e la ricerca scientifica.

La collaborazione tra il mondo delle università e quello delle imprese è di importanza strategica per l’innovazione e lo sviluppo del territorio. Lo scambio di conoscenze tra atenei e aziende e l’attuazione di progetti comuni sono fondamentali per l’attrattività delle università da una parte, la competitività delle aziende, l’occupabilità degli studenti, e la crescita economica e sociale.

Le aziende conoscono il valore di assumere risorse giovani e qualificate, in possesso di specifiche skill in linea con l’evoluzione del business aziendale, con grande potenziale e solide basi accademiche, in grado di favorire innovazione e cambiamenti migliorativi. Allo stesso tempo, un contatto e un dialogo costanti contribuiscono a definire piani formativi specifici per i vari percorsi degli studenti.

“La collaborazione tra Università ed Imprese, mediata dalle associazioni di categoria, consentirà ad entrambe di incrementare la loro competitività in uno scenario nazionale ed internazionale che richiede innovazione e giovani formati in maniera da soddisfare un mercato del lavoro in continua evoluzione” sottolinea il professore Betta molto soddisfatto dell’incontro e delle importanti prospettive di sviluppo future.

“La sinergia con l’Università di Cassino porterà tra l’altro a nuove competenze, con la creazione di laboratori che possano avvicinare il mondo accademico con quello economico e rappresentare un volano per la crescita delle nostre aziende. Parliamo di enti che collaborano per un unico obiettivo, quello dello sviluppo delle due province. Un territorio, il Basso Lazio, con potenzialità enormi sotto diversi aspetti” ha sottolineando il Presidente Acampora. (Fonte: comunicato stampa)