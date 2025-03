Cassino – Anche la Borraccio si “sfila”. Primarie: corsa a due | TG24.info

Anche Laura Borraccio lascia. Non parteciperà alle primarie. Restano in pista Sebastianelli e Pistoia.

“Le elezioni primarie, fortemente volute dal suo comitato promotore, di cui ne sono stata fautrice e promotrice, sin dalla sua costituzione, insieme ad altri amici e, di cui me ne attribuisco con costoro la genitura, ha svolto, prima ancora della fase finale del voto, una grande funzione sociale e politica. Grazie al grande lavoro svolto dai 5 primaristi, le primarie hanno avvicinato la gente comune, oramai disillusa, alla vita politica ed amministrativa della città! Le primarie hanno avuto la capacità di dare quell’impulso ai partiti, da tempo dormienti e, privi di entusiasmo per realizzare una convergenza per un progetto unitario, alternativo all’amministrazione uscente! Il dialogo, ora, è aperto, i partiti, in parte, sono scesi in campo e, dunque il progetto della unità, pare che stia decollando! In questa prospettiva, anche se con un pizzico di rammarico ma, con alto senso di responsabilità, annuncio l’inopportunità di proseguire nella mia avventura alle primarie 2024 che, potrebbero non giovare alla completa coesione di quel gran gruppo che sta per delinearsi. Saluto e ringrazio i miei sostenitori ai quali resterò vicina ed a loro disposizione, perché mi hanno dato la opportunità, in questa iniziativa, di approfondire le tante criticità e, le numerose lacune lasciate dall’attuale amministrazione in carica, temi sui quali la nuova giunta dovrà fortemente lavorare per una nuova idea di città che, Cassino merita, per la sua storia, la sua tradizione, le sue potenzialità turistiche ed industriali che, ben la potrebbero collocare a guida del Lazio meridionale. Ringrazio i miei amici di viaggio con cui ho condiviso idee, progetti futuri, confronti anche se non sempre convergenti. A Giorgio Di Folco e Giuseppe Sebastianelli, faccio un grosso in bocca al lupo e soprattutto un attestato di stima per al caparbietà nel proseguire il loro operato, a cui hanno aderito entusiasti. Il 18 febbraio sarò presente alle urne per dare il mio attestato, da cittadina non candidata, a Voi e alla grande opportunità che rappresenta l’istituto delle primarie”.