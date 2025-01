Cassino – Aggressioni e carenza di personale al Pronto soccorso del Santa Scolastica, il sindaco Salera scrive alla Asl | TG24.info

Il sindaco di Cassino Enzo Salera ha inviato una nota indirizzata al Commissario Straordinario della ASL di Frosinone la dottoressa Sabrina Pulvirenti, al Direttore Sanitario del P.O. “Santa Scolastica” il dottor Mario Fabi e ai Direttori di tutti i Reparti del “Santa Scolastica” di Cassino. La missiva è finalizzata ad organizzare un incontro urgente per individuare insieme soluzioni volte ad arginare la carenza di personale nonché il fenomeno delle aggressioni al pronto soccorso del nosocomio.

“Facendo seguito alle precedenti note PEC prot. n. 71227 del 07.12.2023 e n. 72340 del 14.12.2023, nonché alle numerose segnalazioni dei Cittadini in merito alle criticità dovute alla carenza di personale sanitario presso il P.O. “Santa Scolastica” di Cassino – scrive il sindaco – con particolare riferimento alle lunghe file nel Pronto Soccorso, si richiede a quanti in indirizzo di fissare un incontro congiunto per un attento esame della situazione e per predisporre, quindi, un piano volto a far fronte – in tempi brevi – alla forte carenza di personale. A rendere necessario un confronto immediato vi sono anche preoccupanti episodi di aggressione ai danni del personale sanitario verificatisi negli ultimi mesi e, da ultimo, nella giornata di ieri”.

La missiva è stata inviata per conoscenza anche al Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e al Presidente della VII Commissione

della Regione Alessia Savo.