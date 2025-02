Cassino – A Michele Bosco il prestigioso Premio Petrarcone del Rotary | TG24.info

Allo studente Michele Bosco classe VD (A.S. 2022/23) è stato assegnato il premio Vincenzo Golini Petrarcone del Rotary Club, arrivato all’ attuale XXXVIII edizione.

Il premio è riservato allo studente del Carducci che ha riportato la media scolastica più alta durante il percorso di studi del triennio. Un premio che vuole riconoscere l’impegno di quegli studenti che hanno più amato il percorso di studi classici con dedizione e costanza, e che si sono distinti proprio per la passione e i risultati ottenuti. Alla manifestazione, svoltasi nella Sala degli Abati del Palagio Badiale, sono intervenuti la presidentessa del Rotary Club Anna Lisa Masia, l’assistente del Governatore del Distretto 2080 Rosanna Purificato, l’Abate ordinario di Montecassino Dom Luca Fallica, l’assessore Luigi Maccaro, in rappresentanza del Sindaco, il Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, prof. Marco Dell’Isola e la DS prof. Licia Pietroluongo.

Il premio di questa edizione ha avuto come tema “La legalità ambientale” e ha visto come relatore il dott. Alessandro Magno, assistente capo coordinatore della squadra Mobile di Roma sez. Criminalità organizzata.

Particolarmente emozionato il vincitore che, dopo le belle parole di ringraziamento verso la sua famiglia e tutti i docenti che lo hanno accompagnato e aiutato nel percorso liceale, ha invitato tutti gli studenti carducciani presenti a considerare la scuola, con i suoi impegni, non un obbligo ma un viaggio e come tale a godere di tutti i suoi momenti, belli e meno belli, vivendola come un’opportunità di crescita a 360 gradi. La scuola deve restare un luogo in cui la dialettica e il confronto sono il collante del sapere e che ci permette di fare ciò che ci gratifica e rende felici.

Tutta la comunità scolastica, la Dirigente, i docenti, gli studenti, augurano a Michele di continuare a vivere il suo nuovo percorso di studi con lo stesso entusiasmo e rigore.

Ad Maiora!

Paola Polidoro