Casalvieri – Tradizione e saggezza popolare con un pizzico di ironia. Torna il cantastorie Fulvio Cocuzzo con le sue nuove canzoni | TG24.info

Prosegue con successo il ricco calendario dell’Estate Casalvierana, tra sport, cultura e musica.

Questa sera alle 21 è in programma un’intensa esibizione del cantastorie, insegnante e burattinaio della Valle di Comino Fulvio Cocuzzo, che presenterà i suoi nuovi brani nello splendido belvedere in piazza San Rocco. L’intera Valle ha avuto modo di conoscere il grande talento di Fulvio Cocuzzo che, attraverso l’ironia e i racconti della tradizione locale, torna a farsi accogliere nella splendida location di Casalvieri, dopo la pausa forzata dalla pandemia. L’iniziativa, curata nei dettagli dall’Amministrazione Comunale, in particolare dall’Assessorato alla cultura, sport e spettacolo, in collaborazione con la Regione Lazio, si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti. In caso di pioggia, la manifestazione dedicata alla musica etno-popolare verrà spostata all’interno del Municipio oppure rinviata in data da definirsi entro le prossime ore. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0776-6639327.

Caterina Paglia