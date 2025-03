Casalvieri – Scuole: il sindaco fa il punto e “boccia” Borza | TG24.info

Mario Borza, candidato sindaco di Casalvieri, interviene sulla scuola, sostenendo che vi sia la necessità di “migliorare l’offerta didattica e di offrire alle famiglie spazi idonei e servizi all’altezza della situazione”. Replica il sindaco Franco Moscone che “rimanda a settembre” il candidato: “Intervento goffo e puerile”.

“Negli anni – ha evidenziato Borza – Casalvieri ha perso gran parte del suo appeal nel settore scolastico. È quindi necessaria un’inversione di tendenza, un deciso cambio di rotta che noi, non appena saremo eletti alla guida del paese, imprimeremo anche in questo settore. E lo faremo migliorando l’edilizia scolastica, i servizi offerti alla popolazione e tramite una costante collaborazione con le istituzioni scolastiche anche per l’individuazione di corsi e indirizzi nuovi capaci di attrarre l’interesse dei ragazzi. Nella nostra squadra ci sono le persone giuste per realizzare questo progetto-scuola”. Decisamente esterrefatti il sindaco e la sua giunta, proprio di recente impegnati sul fronte dell’edilizia scolastica: “L’articolo fornisce lo spunto a questa amministrazione, di informare meglio, prima di tutto i cittadini di Casalvieri e poi lo stesso Consigliere Comunale Borza (visto che non ne è a conoscenza), di tutte le azioni che da anni si stanno portando avanti, instancabilmente e in silenzio. La politica e l’Amministrazione si fanno lavorando tutti i giorni e non facendo proclami sui social con l’evidente tentativo di gettare fumo negli occhi dei cittadini con proposte che sono state già realizzate da questa Amministrazione”.

Moscone elenca le azioni realizzate: iniziata, dopo 40 anni, la demolizione e ricostruzione dell’asilo nido, la vecchia struttura risaliva agli anni Ottanta; sono in avanzato stato di attuazione i lavori di adeguamento della scuola primaria Santa Maria; sono stati appena ultimati i lavori di adeguamento della scuola secondaria di 1^ grado “A. Moro”; ottenuto il finanziamento per adeguare il palazzo “Piemonte”, sede attuale dell’asilo comunale; ampliata l’offerta formativa attraverso contributi erogati dal Comune alla Scuola per corsi aggiuntivi di inglese, musica e informatica; rimborsato completamente il costo dei libri di testo a tutti gli alunni delle scuole di Casalvieri; migliorate le strutture sportive nelle aree scolastiche.

“Il dovere di chi si vuole cimentare nella vera attività di un amministratore è, prima di tutto, quello di sapere o informarsi sui fatti – chiosa Moscone -. Ma se il metro dell’impegno verso il nostro Comune del consigliere Borza, è quello delle sue presenze in consiglio comunale dove detiene il record assoluto di assenze, allora siamo rovinati”.