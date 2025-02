Casalvieri-In un attimo si sprigiona una colonna di fumo, in fiamme ex fabbrica di palloncini | TG24.info

Ex fabbrica di palloncini in fiamme, ore ed ore di lavoro per domarle.

Una domenica altamente impegnativa per i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i Volontari della Protezione Civile che, dopo aver spento un vasto rogo sulle colline di Alvito, nel primo pomeriggio di ieri hanno dovuto effettuare un nuovo importante intervento a Casalvieri, in località Roselli, sulla strada provinciale, dove un incendio ha devastato un fabbricato industriale dismesso da circa due anni.

Era ben visibile sin dalle 15 una vera e propria colonna di fumo che ha subito destato l’attenzione dei passanti e dei residenti. Ad andare in fiamme è stata un’ex fabbrica di palloncini in lattice ampia circa 500 metri quadrati. Sul posto si sono immediatamente precipitati sei automezzi dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sora, seguiti da altri dei colleghi di Frosinone, per domare un incendio di grandi dimensioni. In loro supporto sono accorse due squadre del Nucleo Protezione Civile di Vicalvi e di Atina, unitamente ai Carabinieri della Stazione di Casalvieri e della Compagnia di Sora. A peggiorare la situazione è stato il vento che ha reso ancora più ardua l’operazione e per cui si è reso necessario l’allontanamento di auto e di curiosi, chiudendo per ore il tratto provinciale. Dopo un lungo lavoro, l’area in cui si trova il fabbricato è stata circoscritta e messa in sicurezza. Gli analisti dell’Arpa dell’Arpa Lazio hanno poi effettuato i dovuti rilievi, constatando che non erano presenti agenti inquinanti. Sono in corso le indagini da parte degli inquirenti per risalire alla natura del vasto incendio.

Caterina Paglia