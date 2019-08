Casalvieri – Grande attesa per un caldo Ferragosto con Patty Pravo, regina del Summer Festival

L’estate casalvierana entra nel vivo a Ferragosto con l’atteso concerto di Patty Pravo in occasione del Summer Festival. Dopo artisti del calibro di Vinicio Capossela e Loredana Bertè, giovedì 15 agosto la regina del palco in Piazza San Rocco sarà la straordinaria ed unica Patty Pravo.

Raffinata ed eterna “Bambola” dagli oltre 50 anni di carriera, arriverà a Casalvieri con una tappa del suo “Red Tour 2019” per la quinta edizione del “Casalvieri Summer Festival”. Lo scorso anno, lo stesso palcoscenico era stato calcato da un’altra regina della musica, Loredana Bertè, che aveva scaldato piazza San Rocco in un concerto pieno di energia, note rock e l’eco di una voce graffiante e malinconica. Lo spettacolo inizierà alle 21, 30 ed è totalmente gratuito, come vuole la tradizione del Summer Festival ideato da Gemar e Banca Popolare del Cassinate, e organizzato dal Comune di Casalvieri e dalla Pro Loco. Sin dalle prime edizioni la manifestazione ha riscosso ottimi consensi, richiamando spettatori da ogni parte della provincia e, nel caso di grandi eventi, anche da altre zone del Lazio. Merito della possibilità di assistere e partecipare gratuitamente a esibizioni di qualità, con l’optional di una cornice incantevole che invita alla scoperta del borgo di Casalvieri. Divertimento, aggregazione e promozione. Il Casalvieri Summer Festival è l’esempio di come la sinergia tra pubblico e privato possa tradursi in opportunità e benefici per i territori. E proprio sulla cultura e la musica sta investendo da anni la Banca Popolare del Cassinate. “La nostra banca – afferma il Presidente Donato Formisano – ha avuto tra i principali scopi lo sviluppo del territorio anche attraverso la promozione dell’Arte e della Cultura, e crediamo fermamente che questa sia la strada giusta per far crescere le nostre comunità e per migliorare la qualità della vita. Ci auguriamo dunque che questo evento continui a raccogliere tutti i consensi e il successo che merita”. Dello stesso avviso è anche il sindaco Franco Moscone.“Siamo orgogliosi di caratterizzare la nostra estate con il Summer Festival – dichiara il primo cittadino di Casalvieri, Franco Moscone – e ringraziamo Gemar, Banca Popolare del Cassinate e Pro Loco, per l’impegno che rinnovano ogni anno. Anche grazie al livello di intrattenimento che la nostra meravigliosa cittadina riesce ad offrire, negli ultimi anni stiamo registrando un incremento di presenze italiane e straniere. C’è più vitalità e partecipazione agli eventi cittadini: merito della consapevolezza di quello che possiamo offrire”. Intanto crescono l’attesa e la curiosità per lo spettacolo di Patty Pravo. La scaletta del Red Tour in corso, prevede l’alternarsi tra vecchi successi dell’artista veneziana, come “Il Paradiso”, “Ragazzo Triste”, “Se perdo te”, e i pezzi degli ultimi anni “E dimmi che non vuoi morire” , “Un po’ come la vita”, “Dove eravamo rimasti”. Sarà dunque un concerto da vivere tra nostalgia e cambiamenti, accompagnato dall’eleganza che ha sempre caratterizzato la cantante. Appuntamento quindi a Casalvieri, Giovedì 15 Agosto 2019, dalle ore 21, 30 con Patty Pravo. Un Ferragosto denso di emozioni da esprimere attraverso una canzone che per molti rappresenterà l’estate 2019 tra ricordi vecchi e nuovi.

Caterina Paglia