Caro affitti, il presidente Rocca incontra delegazione studenti | TG24.info

Il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha incontrato ieri pomeriggio una delegazione degli studenti che ha manifestato sotto la sede della Giunta in via Cristoforo Colombo contro il caro affitti.

All’incontro in Sala Aniene hanno partecipato l’assessore regionale Giuseppe Schiboni, il presidente di DiSCo Lazio (l’ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza) Alessio Pontillo e la direttrice regionale Elisabetta Longo. Il Presidente Rocca ha ascoltato le istanze degli studenti e nel corso dell’incontro, andato avanti in un clima cordiale, disteso, costruttivo e di rispetto reciproco, ha spiegato le priorità della Regione Lazio per affrontare e risolvere il problema degli alloggi per gli studenti universitari. La giunta intende aumentare la platea dei beneficiari del buono alloggio così da venire incontro alle crescenti fragilità del ceto medio; rimodulare il fondo di garanzia per gli affitti; programmare con DiSCo Lazio il reperimento di alloggi presso istituti religiosi a canone calmierato; programmare in futuro interventi per realizzare nuovi studentati. Il Presidente Rocca ha ribadito la massima attenzione della Giunta regionale nei confronti di tutte le fragilità sociali, manifestando massima preoccupazione per il tema della casa e degli alloggi universitari.