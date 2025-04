Carceri – Mattia (Pd): “A Cassino focolaio di emergenza Lazio. Situazione ancora più grave in altri istituti” | TG24.info

“La rivolta scoppiata nel carcere di Cassino (leggi qui), cui ha fatto seguito il trasferimento di 50 detenuti in altri istituti del Lazio, è solo un focolaio di un incendio più vasto che è l’emergenza carceri del Lazio da tempo documentata con dati dalle Autorità competenti e oggetto anche di audizioni in I Commissioni Affari Costituzionali lo scorso maggio”.

Lo ha detto la Vicepresidente Pd della I Commissione Affari Costituzionali del Lazio, Eleonora Mattia. Che ha poi aggiunto: “Trasferire i detenuti di Cassino in altri istituti, che, in base ai numeri forniti dagli stessi sindacati della polizia penitenziaria, sono in condizioni ancora più critiche di quello di Cassino, significa solo spostare il problema col rischio di aggravare ancora di più le criticità già presenti. Per questo torno a chiedere al Presidente Rocca di intervenire contro l’emergenza carceri a Roma e nel Lazio, di concerto con tutte le Istituzioni e Autorità competenti, e di riferire in aula sui risultati ottenuti ad oggi con il tavolo regionale interistituzionale contro i suicidi in carcere”.