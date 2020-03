Campoli – Stop alle uscite non motivate, pugno duro del sindaco che intensificherà i controlli

Pugno duro del sindaco Pancrazia Di Benedetto contro i cittadini che escono di casa più volte al giorno non rispettando le regole del DPCM e il resto della comunità campolese.

“Ma pensate davvero che il nostro paese sia immune da quello che sta accadendo nel mondo intero? – sottolinea la Di Benedetto in un uno sfogo accorato -. Continuate a gironzolare avanti e indietro per le strade del paese. Mi riferisco in particolare a quelle persone che sono state viste due, tre volte durante la stessa giornata nei nostri esercizi commerciali. Ricordate, ogni volta che pensate di uscire, che c’è gente che sta facendo sacrifici, con grande senso di responsabilità. Non potete rendere vano tutto ciò, mettendo a repentaglio la salute dell’intera comunità.

Vi anticipo che avremo Tolleranza Zero! Abbiamo infatti intensificato i controlli, grazie all’azione delle Forze dell’Ordine e ci serviremo delle immagini delle telecamere installate lungo il paese per reprimere ogni comportamento scellerato e privo di senso civico! La Regione Lazio ha predisposto un fondo ‘Pronto Spesa’ per le famiglie in difficoltà e, non appena sapremo le modalità di attuazione, ve le renderemo note. Non esitate a contattarci e… restate a casa!”.

Più che un invito, quello del sindaco Pancrazia Di Benedetto ha i toni di un ordine sensato, come quello che un genitore che ama e vuole tutelare i propri figli, sa dare.

Caterina Paglia