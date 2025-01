Campoli – Si riparte con il turismo lento nell’Area Faunistica gestita dalla Cooperativa Caspita (FOTO) | TG24.info

Il sole ha baciato la riapertura dell’Area Faunistica degli Orsi e le centinaia di visitatori presenti in questo splendido weekend di maggio.

Famiglie, giovani e meno giovani, sono stati accolti dai simpatici plantigradi Sonia, Piero e Leone che ormai si lasciano avvicinare mostrando una dolce confidenza anche con i bambini. Ma oltre ad ammirare l’Area Faunistica, i turisti hanno deciso di intrattenersi per degustare le specialità gastronomiche, come il tartufo, e andare alla scoperta del suggestivo centro storico di Campoli. “Ringraziamo di cuore il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise per averci confermato la sua fiducia e per aver voluto fortemente che tornassimo (dopo corsi specifici) ad occuparci ancora una volta dell’Area – sottolineano dalla Cooperativa Caspita 4.0 -. Grazie anche al sindaco uscente Pancrazia Di Benedetto e al primo cittadino di Pescosolido Donato Bellisario per aver partecipato attivamente all’atteso fine settimana. Far ripartire una macchina turistica in un piccolo paese non è facile, ma con impegno e costanza si può fare. Al momento abbiamo raggiunto degli obbiettivi che ci consentono di lavorare nel migliore dei modi, ma soprattutto di collaborare in maniera concreta con il nostro Parco. Negli ultimi tre anni, nonostante la pandemia, abbiamo incrementato il numero di visitatori del 300% ed è soltanto l’inizio! Vi aspettiamo il prossimo weekend in compagnia degli orsi Sonia, Piero e Leone”. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai numeri: 347 4726472, 346 7848817, 348 8793072 e 347 5751000.

Caterina Paglia