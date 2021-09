Campoli – Riqualificazione del giardino pubblico tramite il bando “Un Paese ci vuole” | TG24.info

Nuova vita per il giardino pubblico all’ingresso del centro storico di Campoli. Il piccolo ma importante progetto di riqualificazione nasce dal bando “Un Paese ci vuole”, avviso pubblico per la valorizzazione del patrimonio culturale dei piccoli comuni del Lazio, finanziato dalla Regione.

Questa mattina, presso i giardinetti situati in via Borgo San Giacomo, sono stati effettuati i primi sopralluoghi per dare il via ai lavori di sistemazione dello spazio verde, con particolare attenzione all’area giochi per i bambini. Il Comune è risultato vincitore del bando messo a disposizione della Regione Lazio per la valorizzazione dei luoghi di aggregazione nei piccoli comuni. Pienamente soddisfatto il sindaco di Campoli Pancrazia Di Benedetto. “Abbiamo deciso di intervenire sul giardino pubblico – sottolinea la prima cittadina – poiché è da sempre utilizzato da intere famiglie. Il progetto è perfettamente in linea con gli obiettivi che ci siamo prefissati in questa amministrazione: valorizzare e riqualificare il nostro meraviglioso centro storico. E lo facciamo attingendo soprattutto dalle risorse che ci offre la Regione Lazio, sempre vicina alle nostre esigenze. Per noi è un grande risultato e come per tutte le iniziative e progetti, bisogna avere pazienza, determinazione e uno staff efficiente e professionale. Senza tali caratteristiche non avremmo potuto potuto portare a casa questo risultato”. I lavori inizieranno la prossima settimana e pertanto verrà emessa un’apposita ordinanza per il divieto di sosta delle auto in prossimità dell’area di cantiere.

Caterina Paglia