Campoli – Restyling del percorso turistico dell’area faunistica sotto gli occhi curiosi dell’orsa Sonia

Al via i lavori di restyling lungo il percorso turistico nell’Area Faunistica dell’orso, con una spettatrice d’eccezione, la simpatica e socievole Sonia.

Gli interventi, che fanno parte di un progetto più ampio, sono appena iniziati grazie alla perfetta sinergia che si è creata tra il Comune di Campoli e il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

“La nostra Area faunistica – ha sottolineato il presidente dell’Associazione Caspita, Marco Ciuffetta – è pronta a rifarsi il look, partendo dal tratto stradale che conduce i turisti verso gli amici orsi. Ringrazio, sin da ora, chi ha creduto in noi e continua a farlo. Quella di Caspita è una visione più ampia per la valorizzazione del paese e per un rilancio turistico sostenibile, perfettamente legato al Parco. Attraverso questi primi interventi di ristrutturazione, il percorso sarà più fruibile e alla portata di tutti. Colgo l’occasione per ringraziare il Comune di Campoli, il particolare la sindaca Pancrazia Di Benedetto e il Direttore del Pnalm, Luciano Sammarone che già dai primi giorni successivi alla sua nomina , ha subito preso a cuore la nostra amata Area”. Nel frattempo, l’orsa Sonia fa da supervisore ai lavori in corso, sgranocchiando, di tanto in tanto, un panino e una mela. Che spettacolo!

Caterina Paglia