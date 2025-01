Campoli – Oltre 500 mila euro dal PNRR per la scuola, asilo nido e un centro polifunzionale per famiglie | TG24.info

Dopo la pandemia si riparte dall’istruzione per una scuola sicura e all’avanguardia grazie ai finanziamenti del PNRR.

In tal senso, il Comune di Campoli è risultato terzo in tutta la Regione Lazio nell’ambito degli investimenti 1.1 “Piano per asili nido, scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, aggiudicandosi un contributo di oltre 500 mila euro che verranno utilizzati per la costruzione di una nuova struttura all’avanguardia, adiacente alla scuola primaria e dell’infanzia in via Prato. “Si tratta di uno dei numerosi finanziamenti ottenuti dal Comune che ho l’onore di rappresentare partecipando ai vari bandi proposti dalla Regione Lazio – ha sottolineato il sindaco Pancrazia Di Benedetto -. Inoltre, sempre grazie ai fondi PNRR Scuola, a breve inizieranno i lavori per l’adeguamento sismico dell’edificio in via San Gaspare del Bufalo, dove si trovava la ludoteca e in cui verrà realizzato uno splendido centro polifunzionale per famiglie”.

Caterina Paglia