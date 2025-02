Campoli – Nuova vita per il giardinetto e spazio giochi in via Marconi, più sicuro e colorato (FOTO) | TG24.info

Si riparte dai bambini, dando nuova vita al giardinetto in via Guglielmo Marconi, adibito ad area giochi. Una vera e propria rinascita primaverile che sia di buon auspicio dopo la pandemia.

Altalene, scivoli e molti altri giochi per uno spazio verde più sicuro e a misura di bambino, dove intere famiglie possono intrattenersi per vivere serenamente il divertimento dei propri figli. “Il lavoro di riqualificazione e messa in sicurezza è stato possibile grazie al contributo della Regione Lazio ‘Un paese ci vuole’ – ha sottolineato il sindaco Pancrazia Di Benedetto – nell’ambito dell’Avviso pubblico per la Valorizzazione del Patrimonio culturale e storico-architettonico dei piccoli comuni. Così, con tale bando abbiamo potuto valorizzare uno spazio verde centrale per Campoli, luogo di aggregazione sociale per eccellenza. Abbiamo di fatto rivitalizzato un piccolo giardino, con grande gioia per i più piccini, perché a loro è stato destinato gran parte dell’intervento con la messa in sicurezza dell’area giochi che oggi appare bellissima, colorata e accogliente. Un piccolo angolo di paradiso per un sano divertimento”. Onde evitare incursioni o atti vandalici, l’area è stata munita di un sistema di videosorveglianza.

Caterina Paglia