Campoli Appennino – Riapre l’Area Faunistica dell’Orso con grandi novità e in massima sicurezza

Un’Area Faunistica dell’Orso più funzionale e in massima sicurezza per i visitatori e i plantigradi.

Dopo il lockdown, questo è il messaggio ad un giorno dalla riapertura. L’appuntamento è per domani, giovedì 30 luglio alle 17:30 nella centralissima Piazza Umberto I, dove il sindaco farà gli onori di casa, mentre il presidente dell’Associazione Caspita, Marco Ciuffetta, parlerà dei nuovi interventi di miglioramento e di messa in sicurezza, finanziati dal Comune di Campoli insieme all’Ente Parco. Tra i lavori portati al termine va evidenziato il completo ripristino delle bande elettriche lungo l’intero perimetro dell’area che ospita Sonia, Piero e Leone. Sono state inoltre posizionate delle panchine per i turisti che intendono sostare per ammirare i simpatici orsi, mentre a breve verrà realizzata una nuova staccionata esterna. Il tutto nel rispetto delle norme vigenti e in completa sicurezza. Attualmente, il Centro Orso di Campoli è divenuto Info Point del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e i membri dell’Associazione Caspita stanno portando avanti un corso per Escursionisti Ambientali, a dimostrazione del fatto che è necessario ripartire con una marcia in più e una maggiore preparazione. Le novità verranno presentate durante l’incontro di domani, alla presenza di Sara Battisti, Consigliere Regionale del Lazio e ideatrice del progetto “Ripartiamo Tourism”, Luciano Sammarone, Direttore del Pnalm e dell’intera cittadinanza. Da sabato 1 agosto l’Area Faunistica dell’Orso sarà pienamente operativa anche con le visite al pubblico. Pertanto, è consigliabile prenotare chiamando Lavinia al 345 5896432, Roberta al 347 5751000, Marco al 348 8793072 e Ida al 347 4726472. Si tratta di un’accattivante offerta turistica a misura di bambini, adulti e famiglie.

Caterina Paglia