Campoli – Al via il progetto Piazza Wifi Italia, il servizio è gratuito

Si realizza finalmente il progetto “Piazza Wifi Italia”, grazie ai fondi stanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico pari a 45 milioni di euro complessivi, con un occhio di riguardo per i piccoli Comuni. Si tratta di un’importante iniziativa per i piccoli centri montani come Campoli e un modo concreto per invertire la tendenza allo spopolamento. A battersi per la realizzazione in tempi brevi è stato il sindaco Pancrazia Di Benedetto che ora si dice fortemente soddisfatta.

“Il progetto denominato ‘Piazza Wifi Italia’ è stato ideato dal MISE – ha sottolineato la Di Benedetto – ed ha come preciso obiettivo permettere a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente e in modo semplice, tramite l’app dedicata, a una rete Wifi libera. L’installazione verrà effettuata la prossima settimana in tre luoghi simbolo di Campoli: Piazza Umberto I, i Giardinetti e il Centro Studi Pasquale Mastroianni, con biblioteca e aula aperte a tutti. Il servizio sarà agibile e a disposizione degli utenti già da martedì 16 giugno”.

Va detto che il progetto per i piccoli Comuni che si trovano ai piedi del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, acquista una più alta rilevanza per il rilancio del turismo, la promozione del territorio e dei punti ricettivi, soprattutto in seguito all’emergenza Covid-19. Si riparte con la Wifi in piazza!

Caterina Paglia