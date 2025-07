Camera di Commercio – Stamane la cerimonia di consegna degli attestati ai partecipanti alla II edizione del Corso “Esperto Sostenibilità & ESG Management” (VIDEO) | TG24.info

Formazione, transizione green e sviluppo: nuovi esperti in Sostenibilità & ESG Management: consegnati gli attestati ai partecipanti al Corso di Alta Formazione e al Master Unicas.

Si è tenuta questa mattina, giovedì 17 luglio 2025, a Frosinone, presso la sede della Camera di Commercio Frosinone Latina, la cerimonia di consegna degli attestati ai partecipanti alla seconda edizione del Corso di Alta Formazione “Esperto Sostenibilità & ESG Management”. Un percorso promosso dall’Ente camerale, in collaborazione con l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, attraverso l’Azienda Speciale Informare e il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’ateneo.

Nel corso dell’incontro sono stati consegnati anche gli attestati del Master UNICAS “Management dell’economia circolare, sostenibilità e diritto ambientale”, sostenuto dalla Camera di Commercio attraverso l’erogazione di 5 borse di studio.

Un bilancio che testimonia l’impegno concreto a favore della formazione: tra il 2023 e il 2025 sono stati attivati 4 corsi di Alta Formazione e 1 Master, per un totale di 161 partecipanti alle attività formative, 137 dei quali con test finale conseguito; 850 ore complessive di formazione erogata. La maggior parte dei partecipanti ha trovato occupazione.

«Per affrontare i grandi cambiamenti della transizione ambientale – ha dichiarato a margine dell’incontro il presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora – occorrono figure professionali adeguate, oggi sempre più difficili da reperire sul mercato del lavoro. Da qui l’importanza di percorsi come questi, frutto della sinergia tra Ente camerale e Università, che ci permettono di perseguire la nostra missione: accrescere la competitività delle imprese e sostenere lo sviluppo dell’area vasta Frosinone Latina».

Sulla stessa linea, Luigi Niccolini, Presidente dell’Azienda Speciale Informare: «Corsi come questo e master di tale livello sono fondamentali per due motivi: da un lato perché la sostenibilità, in chiave manageriale, è una delle sfide centrali che le imprese dovranno affrontare nei prossimi anni; dall’altro, perché i principi ESG sono oggi strettamente legati alla rendicontazione e alla relazione con gli stakeholder. Attenzione e vicinanza al territorio sono gli strumenti con cui vogliamo accompagnare la transizione green».

Guido D’Amico, membro di Giunta della Camera di Commercio con delega a Green ed Economia Circolare, ha aggiunto: «La certificazione delle competenze è un driver strategico per lo sviluppo del sistema produttivo: i modelli di business sostenibili stanno guidando le imprese verso una nuova era, e il nostro compito è offrire loro le professionalità per affrontarla al meglio. Oggi raccogliamo i frutti di un percorso formativo di alto livello; tassello dopo tassello stiamo formando gli esperti che contribuiranno alla crescita delle nostre imprese».

A rappresentare l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale è intervenuto Giuseppe Russo, Professore Associato del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza e Coordinatore Didattico del Corso: «La sostenibilità è una priorità per i sistemi produttivi. Lavorare fianco a fianco con la Camera di Commercio e con l’Azienda Speciale Informare ci consente di rispondere alle reali esigenze del territorio e delle imprese, garantendo percorsi formativi di qualità e sbocchi occupazionali concreti».