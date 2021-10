Boville – Soldi in arrivo per la manutenzione delle scuole e l’ampliamento della biblioteca comunale | TG24.info

Variazione di Bilancio approvata: sbloccati altri 200mila euro di finanziamenti destinati alla manutenzione e al recupero delle scuole, e 100mila euro di finanziamenti già ottenuti per l’ampliamento della biblioteca comunale.

È l’assessore al ramo Rocco Picarazzi a fare il punto della situazione, durante l’ultimo Consiglio comunale. “La variazione di bilancio – ha infatti spiegato Picarazzi – è dovuta a scadenze imminenti, improrogabili e necessarie per non perdere finanziamenti già approvati. Essa riguarda principalmente la creazione del capitolo dedicato al “Contribuito per la messa in sicurezza e adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche scuole San Lucio e Casavitola” per 200mila euro. L’ente dovrà comunicare al Ministero dell’Istruzione entro il 29 ottobre 2021. Gli uffici hanno predisposto uno studio di fattibilità confrontandosi con gli uffici ministeriali preposti al finanziamento al fine di individuare i lavori più appropriati”.

Altro aspetto fondamentale illustrato da Picarazzi riguarda invece “lo sblocco di una parte dell’avanzo vincolato per poter impegnare la somma di 111mila 297,14 euro per il completamento dell’opera denominata “Valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio – Lavori biblioteca comunale contributo regionale”, il cui ente dovrà comunicare entro il 15 ottobre 2021 alla Regione Lazio, l’affidamento dei lavori”.

L’assessore al Bilancio è poi passato a illustrare altri piccoli spostamenti di importi da un capitolo a un altro (per esigenze interne all’Ufficio tecnico) e il riconoscimento del debito fuori Bilancio per mille e 780,72 euro a causa di un decreto ingiuntivo emesso su una fattura inevasa del 2015 che non risultava essere arrivata all’Ente.