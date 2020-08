Boville – Soggiorno marino anziani, vacanze a Montesilvano Lido

Vacanze a Montesilvano Lido per gli anziani di Boville Ernica

Anche quest’anno, vacanze in Abruzzo per gli ‘anziani’ del paese. Sono ammessi a partecipare i cittadini, residenti nel Comune di Boville, di età superiore ai 55 anni. Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro e non oltre il 4 settembre, tutti i giorni negli uffici del servizio sociale comunale. Bisognerà allegare Cud o dichiarazione dei redditi 2019 e certificato medico attestante la non presenza di malattie tali per cui il soggiorno è controindicato. In caso di reddito fino a 11 mila euro, il contributo da versare a persona è di 320 euro; con reddito fino a 16 mila euro il contributo è di 370 euro; con reddito superiore a 16 mila euro il contributo da versare sarà pari a 410 euro. La raccolta dei partecipanti al viaggio sarà organizzata in massimo 5 zone del comune. Saranno osservate tutte le norme anti covid. <Come ogni anno abbiamo organizzato il soggiorno marino per i nostri anziani -il commento dell’assessore ai servizi sociali Anna Verrelli- tutto si svolgerà nel rispetto delle norme in vigore e verranno adottate tutte le misure di sicurezza. E’ un’occasione per staccare la spina e divertirsi>. Per informazioni contattare gli uffici dei servizi sociali