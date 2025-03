Boville – L’Esperienza Erasmus+ degli Alunni dell’I.C. a Perpignan: un viaggio di crescita e internazionalizzazione | TG24.info

Un’esperienza unica e indimenticabile sta coinvolgendo gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Boville Ernica, protagonisti di un entusiasmante viaggio a Perpignan, in Francia, nell’ambito del Progetto Erasmus+. Grazie al finanziamento dell’Unione Europea, i ragazzi stanno vivendo un’opportunità straordinaria di crescita personale e culturale, immergendosi in un ambiente internazionale che li sta arricchendo sotto molteplici punti di vista.

Il Dirigente Scolastico, Prof. Giacomo La Montagna, ha fortemente voluto questo progetto, riconoscendone il valore fondamentale nel processo di internazionalizzazione della comunità scolastica. La partecipazione a Erasmus+ rappresenta, infatti, un passo significativo per aprire la scuola a nuovi orizzonti, consolidando il senso di appartenenza alla Comunità Europea e rafforzando il dialogo interculturale tra giovani di nazionalità diverse.

Per gli alunni, l’esperienza a Perpignan si sta rivelando densa di significato. Il contatto diretto con una nuova cultura, lo scambio reciproco con i coetanei francesi e il confronto con abitudini e tradizioni diverse stanno contribuendo ad ampliare i loro orizzonti, sviluppando in loro una maggiore apertura mentale e capacità di adattamento.

Oltre all’aspetto culturale, questa esperienza rappresenta anche un’occasione preziosa per comprendere più a fondo il valore e il significato della Comunità Europea. I ragazzi stanno sperimentando in prima persona l’importanza della cooperazione internazionale e della cittadinanza europea, apprendendo che l’Europa non è solo un insieme di nazioni, ma una realtà condivisa che offre infinite possibilità di crescita e sviluppo per il loro futuro.

L’entusiasmo e la partecipazione attiva degli alunni dimostrano quanto sia significativa questa esperienza. Ogni giorno trascorso a Perpignan è un’opportunità per migliorare le proprie competenze linguistiche, per costruire nuove amicizie e per sviluppare un senso di appartenenza a una comunità più ampia.

Grazie al Progetto Erasmus+, gli studenti dell’I.C. di Boville Ernica stanno vivendo un’esperienza formativa che li accompagnerà per tutta la vita, preparandoli a diventare cittadini consapevoli, aperti al mondo e pronti a cogliere le opportunità che l’Europa può offrire.