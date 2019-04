Boville – Interventi di restyling alla biblioteca comunale, chiesto un finanziamento alla Regione

Interventi sulla biblioteca comunale. Richiesta di finanziamento alla Regione Lazio.

Quasi 120 mila euro per i lavori di ampliamento, specializzazione e modernizzazione dell’offerta culturale della biblioteca comunale. Il Comune ha risposto all’avviso pubblico per la valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio. Si tratta di un finanziamento per il quale non è previsto alcun intervento da parte dell’ente. La biblioteca comunale sorge all’interno del palazzo comunale ed è costituita da due sale al piano terra con tanto di chiostro esterno. Le sale accolgono le opere librarie e documentarie e la sezione dedicata al Fondo Documentario “Cesare Zavattini”. Affacciano direttamente sul chiostro interno al palazzo comunale che costituisce un’area utilizzata per manifestazioni di promozione culturale all’aperto. Le sale aperte al pubblico sono dotate di impianti, arredi e attrezzature. I locali posti al primo piano, invece, necessitano di interventi di ordinaria manutenzione edilizia, dotazioni tecniche e allestimenti in linea con gli obiettivi di ampliamento e specializzazione della nuova offerta culturale. La Biblioteca Comunale di Boville Ernica è inserita nel Sistema Bibliotecario “Valle del Sacco” con cui collabora beneficiando. Il progetto si propone di ampliare, specializzare e modernizzare l’offerta culturale attraverso la valorizzazione della ‘Musica Popolare’ come specificità culturale delle comunità e delle maestrie produttive del territorio.