Boville – Centri estivi e opportunità di svago, al via le domande per i voucher destinanti all’infanzia e adolescenza

Le domande potranno essere presentate entro e non oltre l’8 luglio.

Al via le domande per richiedere i voucher per la partecipazione a: centri estivi, servizi per la prima infanzia, agricoltura sociale, attività educative in sharing, pet terapy, ippoterapia ,attività ludico ricreative e similari, attività individuali, attività culturali, attività educative organizzate in contesti formali e informali da realizzarsi in parchi pubblici, riserve o parchi naturali, parchi archeologici, parchi divertimenti, centri/impianti sportivi all’aperto, parrocchie, fattorie didattiche, aree verdi annesse a scuole e altri contesti/attività che consentano comunque la pedagogia ambientale e la socializzazione.

<Al momento della presentazione della domanda non è necessario indicare l’attività/servizio per cui sarà impiegato il voucher –ha spiegato l’assessore ai servizi sociali Anna Verrelli- Si può presentare una sola domanda per ciascun figlio a carico che abbia un’età compresa tra 0 e 19 anni. Il valore del voucher varia in relazione alle fasce di età da 200 euro a 800 euro>. La domanda dovrà essere presentata, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 18.00 dell’8 luglio 2020, esclusivamente per via telematica tramite il sistema disponibile al seguente link https://www.regione.lazio.it/pianofamiglia/ . Per l’assistenza tecnico-informatica relativa a problematiche nella compilazione delle domande è attivo il Numero Unico Regionale 06/99500 dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì oppure inviare una e-mail al seguente indirizzo: asstecfamiglie@regione.lazio.it.