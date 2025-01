Botti di Capodanno, 882 gli interventi dei Vigili del Fuoco. Settanta nel Lazio | TG24.info

Sono stati 882 in Italia gli interventi dei Vigili del Fuoco effettuati nella notte per i festeggiamenti di Capodanno.

Il maggior numero degli interventi ha riguardato incendi: 142 sono stati effettuati in Lombardia, 109 in Emilia Romagna, in Veneto 103, nel Lazio sono stati 70, in Campania 99, in Piemonte 65, in Toscana 70, in Abruzzo 7, in Liguria 61, in Puglia 40, nelle Marche 26, 3 in Molise.

A Napoli e provincia sono 36 i feriti: due persone sono state raggiunte di striscio da proiettili vaganti.