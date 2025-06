BCC Roma – Premiati 154 laureati e diplomati, 99 provengono dal Lazio | TG24.info

BCC Roma: Premiati 154 giovani, figli di soci o giovani soci, che si sono laureati e diplomati nel 2024 con risultati eccellenti. Dei 154 premiati 99 sono provenienti dal Lazio. Il Presidente Maurizio Longhi: “L’istruzione e la conoscenza sono le risorse fondamentali che abbiamo a disposizione per affrontare le criticità del presente”.

Centocinquantaquattro ragazze e ragazzi premiati, per un importo complessivo che supera i 51mila euro. Questi i numeri della cerimonia dei Premi allo Studio, attraverso la quale BCC di Roma, lo scorso 6 giugno, ha riconosciuto un contributo ai figli di soci e ai giovani soci che si sono diplomati o laureati nel 2024 con eccellenti risultati e nei tempi previsti. La cerimonia è stata organizzata dal Laboratorio Giovani Soci della BCC di Roma.

Dei 154 premiati 99 sono provenienti dal Lazio, 37 da Abruzzo e Molise e 18 dal Veneto. A coloro che hanno ottenuto la Laurea magistrale sono stati riconosciuti 500 euro, mentre 300 euro sono andati a coloro che hanno raggiunto il traguardo della Laurea triennale. Duecento euro, infine, per i diplomi di maturità. Sono ormai 26 anni che la Banca consegna questo riconoscimento: dal 1999 ad oggi sono stati premiati 2.850 ragazze e ragazzi, per un totale di oltre 1 milione di euro riconosciuto.

La cerimonia si è tenuta a Roma presso la sede operativa della Banca, a Viale dell’Oceano Indiano.

“Premiare il merito di ragazze e ragazzi che si sono impegnati nel loro percorso di studi e che hanno ottenuto risultati di grande valore e riconoscimento – ha detto il Presidente Maurizio Longhi – rappresenta un momento qualificante e significativo per la nostra Banca. Siamo consapevoli di vivere in un momento storico caratterizzato da molti fattori di incertezza e siamo convinti che le generazioni più giovani debbano ricevere sostegno e poter fare affidamento su chi è attento a seguire e valorizzare il loro percorso di studio e di crescita. Istruzione e conoscenza sono risorse fondamentali sulle quali fare leva per superare le criticità del presente”.

“Credo che il miglior investimento che un’azienda possa fare, sia quello sul valore umano e sulle persone – ha aggiunto il Direttore Generale Gilberto Cesandri -. BCC di Roma ha chiara questa strada e la percorre sia sostenendo le persone al proprio interno con piani di formazione appropriati, sia affiancando i giovani impegnati nella costruzione del proprio futuro”.

I premi allo studio si aggiungono ad altre iniziative a favore dei giovani studenti che BCC Roma ha introdotto da tempo. Da ricordare le Borse di studio che, in collaborazione con alcune tra le migliori università italiane, consentono a molti ragazzi e ragazze di frequentare prestigiosi Master in ambito economico-finanziario. Nell’ultimo anno la Banca ne ha bandite cinque, del valore massimo di 5mila euro l’una, per altrettanti Master organizzati dall’Università la Sapienza di Roma, dall’Università della Tuscia, dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dall’Università di Padova.