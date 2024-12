BCC Roma: dal Lazio 116 laureati e diplomati nel 2023, premiati per i risultati eccellenti ottenuti | TG24.info

Il Presidente Maurizio Longhi: “Aiutare la crescita dei giovani è un obiettivo che riveste un ruolo importante all’interno dell’azione sociale che portiamo avanti ogni giorno”. Dal 1999 ad oggi sono stati premiati 2.700 ragazze e ragazzi, per un totale di oltre 960mila euro riconosciuti.

Sono 182 le ragazze e i ragazzi premiati per il merito allo studio, per un importo complessivo che supera i 60mila euro. Questi i numeri della cerimonia dei Premi allo Studio, attraverso la quale BCC di Roma, lo scorso 7 giugno, ha riconosciuto un contributo ai figli di soci e ai giovani soci che si sono diplomati o laureati nel 2023 con eccellenti risultati e nei tempi previsti. La cerimonia è stata organizzata dal Laboratorio Giovani Soci della BCC di Roma.

Dei 182 premiati 116 sono provenienti dal Lazio, 47 da Abruzzo e Molise e 19 dal Veneto. A coloro che hanno ottenuto la Laurea magistrale sono stati riconosciuti 500 euro, mentre 300 euro sono andati a coloro che hanno raggiunto il traguardo della Laurea triennale. Duecento euro, infine, per i diplomi di maturità. Sono ormai 25 anni che la Banca consegna questo riconoscimento: dal 1999 ad oggi sono stati premiati 2.700 ragazze e ragazzi, per un totale di oltre 960mila euro riconosciuti.

La cerimonia si è tenuta a Roma presso la sede operativa della Banca, a Viale dell’Oceano Indiano. Durante la serata, i giovani hanno anche potuto ascoltare l’intervento di Gian Luca Comandini, giovane imprenditore e divulgatore tecnologico, esperto di fintech e new media.

“Aiutare la crescita dei nostri giovani – ha detto il Presidente BCC Roma Maurizio Longhi – è un obiettivo imprescindibile, che va a beneficio di tutta la collettività, migliorandone la cultura, la professionalità e l’imprenditorialità. Ecco perché, per la nostra Banca, questo riconoscimento ha un ruolo molto importante all’interno delle politiche e delle azioni sociali che svolgiamo quotidianamente. È necessario costruire i presupposti, affinché le ragazze ed i ragazzi che si vogliono impegnare possano trovare, nei territori di appartenenza e senza dover andare all’estero, le giuste condizioni e ricevere l’attenzione ed il supporto che meritano”.

“Il nostro impegno per giovani – ha aggiunto il Direttore Generale Gilberto Cesandri -, si traduce in numeri concreti. In BCC Roma oggi l’83% dei neoassunti è under 30. Non solo: oltre il 95% dei contratti a termine si trasforma in indeterminato, grazie a specifiche attività di formazione a cui teniamo molto.”

Presenti alla cerimonia anche il Presidente Onorario Francesco Liberati, il Vicedirettore Generale Vicario Francesco Petitto e il Direttore Pianificazione e Controllo Rossano Giuppa.