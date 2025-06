Basso Lazio – Copagri, Gal Terre di Argil, Università di Cassino e Cciaa a Bruxelles per lo sviluppo delle aree rurali | TG24.info

Una delegazione formata da Copagri Frosinone-Latina, Gal Terre di Argil, Università di Cassino e Camera di Commercio Fr-Lt, i prossimi 23 e 24 giugno 2025, incontrerà gli eurodeputati a Bruxelles. Una missione che ha un duplice obiettivo: la presentazione di idee di sviluppo delle aree interne delle aree rurali del basso Lazio e il secondo numero della rivista RuralIdea, realizzato dal Consorzio Grid, nell’ambito di un progetto di comunicazione ed informazione finanziato dal GAL Terre di Argil.

Sarà l’occasione per incontrare gli europarlamentari italiani e discutere a fondo sulle opportunità e i progetti da poter sviluppare per realizzare un vero sviluppo delle aree interne del basso Lazio, oggi in difficoltà, che presentano peculiarità uniche per questo potenzialmente una ricchezza per i territori.

Aspetti sui quali la Copagri e gli altri attori coinvolti, stanno lavorando da diverso tempo, e che hanno bisogno di un sostegno politico per darne concretezza.

“Come Copagri – sottolinea il Presidente dei territori di Frosinone e Latina Fabrizio Neglia – ci aspettiamo da questa missione a Bruxelles, che gli interlocutori, vale a dire gli eurodeputati italiani e in particolare quelli laziali, facciano proprie le nostre proposte e sostengano i progetti dello sviluppo delle aree rurali interne del basso Lazio, che possono offrire grandi opportunità economiche e lavorative. Stiamo lavorando da tempo affinché agricoltura e agroalimentare possano sposarsi con il turismo, l’accoglienza, le bellezze storiche e monumentali di queste terre. Far dialogare questi settori tra loro e formare un circuito virtuoso darà grandi vantaggio sotto ogni punto di vista. Pensiamo dunque che le istituzioni debbano sostenere queste iniziative per fare il bene della collettività”.

Gli incontri si terranno presso la sede, della capitale belga, della Regione Lazio dove, tra le altre cose, si degusteranno prodotti laziali e all’interno di un’enoteca e libreria italiana.

Tra i momenti in programma c’è anche quello dedicato alla presentazione del secondo numero della Rivista RuralIdea, promossa dal network REti LAboratori TErritori e Consorzio GRID che ha, come temi chiave “Innovazione sociale” e “Connessioni”.

Al suo interno ci sono analisi, suggestioni e proposte atte ad incentivare e rafforzare una necessaria visione europea nelle politiche e nei processi di sviluppo rurale.