Automotive: incontro Unindustria-Stellantis per lo sviluppo del settore nel Lazio | TG24.info

Attenzione puntata sul settore Automotive, a Cassino, nel corso di un incontro tenutosi tra Unindustria e Stellantis, nell’ambito delle attività che l’Associazione sta portando avanti a favore delle aziende del cluster della mobilità sostenibile del Lazio.

Circa trenta aziende del cluster automotive ed associate ad Unindustria che hanno preso parte all’incontro, mentre per Unindustria era presente il Presidente di Unindustria Cassino Francesco Borgomeo e per Stellantis Carlo Di Giacomo, Plant Manager Cassino, Marcelo De Simone, HR Cassino Plant e Dario Pannaccione, Performance Manager Cassino Plant.

Si è trattato di un appuntamento prezioso per condividere idee, prospettive, progettualità e strategie per il rilancio del settore Automotive della nostra Regione e nello specifico nel sud Lazio, dove l’Automotive rappresenta un fondamentale traino per l’economia locale.

Nel corso dell’incontro, i rappresentanti dello stabilimento Stellantis di Cassino hanno avuto modo di illustrare le strategie produttive per l’impianto, mentre il Presidente di Unindustria Cassino, Francesco Borgomeo, ha parlato del cluster della mobilità sostenibile e della sua importanza per il rilancio del settore nella regione Lazio.

“Apprezziamo molto questo dialogo con un’azienda così importante come Stellantis, che ha fatto la storia del nostro territorio – dichiara il Presidente di Unindustria Cassino Francesco Borgomeo – L’incontro è stato utile per individuare percorsi di partnership tra le aziende associate ad Unindustria e Stellantis; adesso lavoreremo ad una serie di proposte che insieme alle nostre aziende associate porteremo in Regione per sostenere lo sviluppo del settore Automotive”.