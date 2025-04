Autolinee di Latina – Al via il progetto di riqualificazione grazie alla sinergia tra Comune, Regione Lazio e Cotral | TG24.info

Presentato oggi, nell’ambito di una conferenza stampa organizzata presso il Comune di Latina, il progetto unitario di riqualificazione della stazione delle autolinee di via Cervone. Grazie alla sinergia istituzionale tra Comune di Latina, Regione Lazio e Cotral il capolinea sarà finalmente riqualificato.

Il piano prevede l’utilizzo, da parte di Cotral Spa, di locali interni a un immobile di proprietà del Comune di Latina per la realizzazione, e gestione ventennale, di una sala di attesa passeggeri, un ufficio per addetto al capolinea, una sala per il personale Cotral viaggiante e i servizi igienici per gli autisti e per l’utenza del servizio di trasporto. Cotral Spa – fanno sapere dall’ufficio stampa del Comune di Latina – provvederà inoltre alla ristrutturazione e valorizzazione delle pertinenze esterne e a dotare l’intera area di telecamere di video-sorveglianza. L’azienda si farà carico delle opere di ristrutturazione con proprie risorse.

“L’appuntamento di oggi è una tappa fondamentale per la riqualificazione delle autolinee di Latina”, ha affermato il sindaco Matilde Celentano in apertura della conferenza stampa dopo i dovuti ringraziamenti a Cotral Spa e alla Regione Lazio. Presenti al tavolo, oltre al Sindaco e all’assessore a Trasporti e mobilità del Comune di Latina, Gianluca Di Cocco, anche Fabrizio Ghera, assessore a Trasporti e mobilità della Regione Lazio, il consigliere regionale Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico, e il presidente di Cotral Spa Manolo Cipolla.

“Il protocollo d’intesa – ha proseguito la prima cittadina – fa seguito alla deliberazione del Consiglio comunale del 3 febbraio scorso, sostenuta trasversalmente. Ma l’intera operazione parte da lontano. L’accordo, infatti, è frutto di un’interlocuzione, rimasta nel limbo per troppo tempo, e che questa amministrazione ha voluto riallacciare con il gestore del Trasporto regionale e con l’assessorato regionale, e di un attento esame del dipartimento Patrimonio e demanio oltre che del dipartimento Trasporti e mobilità del Comune. Presto avremo più servizi a disposizione dei viaggiatori con sedute nuove, prese di corrente per ricaricare di telefoni e pc e connessione Wi-Fi. L’area sarà dotata di impianto di videosorveglianza e di impianti di illuminazione. Questo è un progetto che punta alla sicurezza. Vogliamo che i cittadini che si recano alle autolinee, lavoratori pendolari e studenti, si sentano sicuri”.

“L’accordo con Cotral – ha sottolineato l’assessore comunale Di Cocco – consente di dotare le autolinee di spazi adeguati a supporto del servizio di trasporto. Un progetto che apre nuovi scenari, perché con Cotral abbiamo un’interlocuzione aperta, che non si esaurisce con la firma di oggi del protocollo. Le autolinee hanno bisogno anche della riqualificazione delle pensiline dove si fermano gli autobus. Da questo progetto possiamo puntare, nel prossimo futuro, anche a una nuova collaborazione nella direzione di una riqualificazione più ampia, a beneficio del trasporto intercomunale ma anche locale”.

“Il capolinea di Latina è un altro esempio di come dalla collaborazione tra istituzioni possano nascere progetti a vantaggio del territorio. La riqualificazione dell’area non solo metterà fine a situazione decennale di degrado ma aumenterà la sicurezza per utenti e personale”, ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera.

“Con questo investimento di circa 400mila euro, previsto nel Piano industriale, ridaremo decoro dopo quasi vent’anni al capolinea di Latina, un nodo strategico per il trasporto pubblico locale del territorio. L’obiettivo è migliorare la qualità del viaggio per i nostri utenti e la qualità della vita lavorativa per i nostri dipendenti, garantendo a tutti maggiore comfort e sicurezza”, ha affermato il presidente di Cotral Manolo Cipolla.

Al termine della conferenza stampa è stato sottoscritto, da parte del sindaco Celentano e del presidente Cipolla, il protocollo d’intesa che regola la concessione in uso dei locali comunali e la realizzazione del progetto da parte di Cotral Spa.