Atina – Un anno dopo l’incidente, muore il giornalista Pierluigi Tamburrini. Un’intera comunità in lutto

Un giornalista impeccabile, un eccezionale istruttore di scacchi, un marito e un padre amorevole, un fratello maggiore attento e un figlio meraviglioso. Con tutte le sue indiscutibili qualità è venuto a mancare ieri mattina alle prime luci dell’alba il giornalista Pierluigi Tamburrini, all’età di 45 anni.

Una vera e propria tragedia iniziata un anno fa, quando Pierluigi rimase gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale sulla statale Triestina in Friuli Venezia Giulia, dove si era trasferito da tempo per motivi di lavoro.

Da quel maledetto giorno le sue condizioni, seppure monitorate, sono sempre rimaste gravi. Poi, l’altra notte, il suo corpo non ha retto ad un attacco febbrile dovuto, con molta probabilità ad un’infezione.

Pierluigi Tamburrini era nato e cresciuto ad Atina dove vivono ancora la madre e il fratello minore Carlo. Pierluigi non era una persona qualunque: giovanissimo, nel 1980, aveva tentato l’avventura elettorale alle comunali. Poi, dopo essersi trasferito in Veneto, da addetto stampa e giornalista della ex Provincia di Venezia, ha infine collaborato, dando il massimo contributo con il quotidiano “Il Gazzettino”. Era radicato da tempo a Venezia, dove aveva creato uno splendido nucleo familiare con la moglie Martina e la figlia di 9 anni. L’intera comunità di Atina è in lutto per la sentita perdita e si stringe intorno al dolore dei familiari che ora, in attesa di disposizioni, si trovano accanto alla sua salma nell’obitorio dell’ospedale di Venezia dove è deceduto Pierluigi. Per domani sono previsti aggiornamenti. Nel frattempo è certo che i funerali si svolgeranno prima, in data ancora da stabilirsi, a San Geremia a Venezia, dove viveva, dopodiché la salma verrà tumulata ad Atina nella tomba di famiglia. Amici e parenti di Atina sono in attesa di dare l’ultimo saluto al caro ed indimenticabile Gigi.

Caterina Paglia