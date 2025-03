Atina – Rotatoria Settignano, incontro tra Provincia e Regione | TG24.info

A richiedere la riunione il consigliere Andrea Amata: “Grazie all’assessore Ciacciarelli e all’Astral per la disponibilità a sostenere il nostro progetto”.

Il consigliere Andrea Amata, presidente della commissione “Lavori pubblici e attività tecniche” della Provincia di Frosinone, insieme al dirigente del settore viabilità, l’ingegner Tommaso Secondini, ha partecipato all’incontro che si è svolto in Regione Lazio sul progetto di realizzazione di una rotatoria nel bivio di Settignano ad Atina.

Presenti l’assessore regionale all’urbanistica Pasquale Ciacciarelli, il direttore dell’Astral, l’ingegner Giovanni Torriero, il consigliere comunale Manuel Caira delegato dal sindaco di Atina. Durante la riunione si è discusso del progetto di realizzazione della rotatoria già predisposto dalla Provincia di Frosinone. In particolare, della necessità di un intervento finanziario da parte della Regione per affiancare la Provincia nella realizzazione dell’opera.

“Avevo richiesto l’incontro alla Regione Lazio – ha spiegato il consigliere Andrea Amata – per discutere della fattibilità del progetto per una rotatoria nell’incrocio per Settignano. Un’opera necessaria per la messa in sicurezza della viabilità in quell’area che è molto attesa dalla popolazione residente. Un progetto che anche il presidente Di Stefano vuole realizzare e che dunque ringrazio per averlo voluto sostenere”.

“Ne ho parlato con l’assessore Ciacciarelli che subito ha recepito questa necessità e si è attivato anche attraverso l’Astral”.

“L’incontro di oggi – ha concluso Amata – è il primo passo di una interlocuzione destinata a creare le condizioni per realizzare la rotatoria. Ringrazio la Regione Lazio e l’assessore Ciacciarelli , ringrazio l’Astral e l’ingegnere Torriero. Da questa riunione sicuramente è uscita la volontà della Regione di essere a fianco della Provincia: è questa la sinergia istituzionale che fa bene al nostro territorio”.