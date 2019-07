Atina – Rete d’Impresa Naturalmente Atina, bilancio positivo

La valorizzazione del territorio, il rilancio del turismo sostenibile e del commercio locale. Sono solo alcuni degli impegni rispettati dalla Rete d’Impresa “Naturalmente Atina” dopo oltre un anno di attività e iniziative. Ora è tempo di fare un concreto bilancio ricordando la costanza e la priorità date ad interventi mirati e incisivi.

“Anche quest’anno, come lo scorso, la Colonia estiva dei bambini e ragazzi del posto potrà beneficiare di una location pulita e sicura – spiegano in una nota dalla Rete d’Impresa presieduta da Marica Martino – grazie al progetto specifico che ha visto la valorizzazione di luoghi di suggestiva bellezza, ora fruibili turisticamente proprio grazie alla Rete che ha provveduto al taglio dell’erba, alla messa in sicurezza dei sentieri che da Atina raggiungono la sommità della collina, in particolare, alla totale pulizia del percorso che da Largo San Rocco procede proprio verso la collina di Santo Stefano, del sentiero che da Via A. Vecchione, arriva all’acquedotto e del sentiero che si inerpica versola località Madonnella. Ma non finisce! Infatti, tali interventi sono stati realizzati contestualmente all’apposizione di segnaletica sugli alberi e sulle rocce di tutti i sentieri: lavori propedeutici all’impianto di cartelloni con mappa e delle tabelle esplicative storico-naturalistiche in fase di completamento e alla realizzazione di piantine in formato cartaceo. La Rete, fra l’altro, si è occupata anche del rimboschimento del sentiero: obiettivo raggiunto mettendo a dimora gli alberi utilizzati per l’allestimento natalizio delle attività commerciali aderenti. Inoltre, procede in modo spedito anche la creazione dell’area camper e parcheggio in Piazza Nassirìa, progetto possibile grazie ai fondi compresi nel programma della Rete Naturalmente Atina, approvato dalla Regione Lazio e messi a disposizione del Comune di Atina.

Nei prossimi giorni, saranno completate le altre azioni previste dal progetto, fra le quali l’installazione della videosorveglianza, il potenziamento degli accessi WIFI, l’apposizione di tabelloni con la mappa generale del Comune e la realizzazione di materiali e depliant informativi, in italiano, inglese e francese. Ottimi risultati anche dalla comunicazione delle attività partita già dallo scorso anno mediante l’apertura del sito web e della pagina Facebook. Fra gli interventi più apprezzati meritano una menzione particolare l’impianto di 6 rastrelliere per bici e 3 panchine, alle quali se ne aggiungeranno altre 2. Ma, soprattutto, il sostegno economico agli eventi estivi, fra i quali Atina Jazz, Festival del Folklore, Atinart, Cantina Atina, il Concorso ippico nazionale e il Convegno storico promosso dal Museo Archeologico, svoltisi tutti nel 2018. Insomma, un bilancio positivo che non ha deluso le aspettative, confermando il valore della sinergia e della collaborazione a supporto del territorio. Anche per questo, in poco più di un anno, gli aderenti sono passati da un numero di 34 a 51″. Una bella notizia per la Valle di Comino e per le sue enormi potenzialità che il Comitato di Gestione di Naturalmente Atina, in collaborazione con altri Enti, sta sviluppando attraverso un lavoro attento. Un vero e proprio gesto d’amore verso il territorio.

Caterina Paglia