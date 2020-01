Atina – Perfetta domenica ecologica per la salvaguardia dell’ambiente sulla spiaggia di Pescara

Condividere l’amore per l’ambiente e manifestarlo concretamente attraverso interventi mirati sul litorale di Pescara. Un successo di partecipazione quello dell’importante iniziativa denominata “Mare d’Inverno che, nata nel 1992 nel Lazio, è pois tata estesa in ogni litorale italiano.

Domenica scorsa, durante la 29esima edizione che era aperta a tutti, dai singoli volontari alle associazioni, una delegazione di Fare Verde Valle di Comino, composta da circa 50 persone ha fatto la differenza. “Prima di giungere a Pescara, nelle precedenti edizioni di Mare d’Inverno avevamo già operato a Sperlonga e ad Itri – ha sottolineato la presidentessa dell’Associazione di Atina, Manola Boccarossa –. Domenica siamo patiti armati di una maggiore consapevolezza, ma soprattutto di sacchi, pinze, guanti e rastrelli con il preciso scopo di ripulire circa 2 Km di spiaggia. E’ stato uno splendido lavoro di squadra svolto tra varie generazioni.

Terminati gli interventi di raccolta e pulizia, siamo poi stati accolti dal Presidente della Regio Abruzzo, l’onorevole Marco Marsilio che si è complimentato con tutti noi. Sulla spiaggia è stato rinvenuto di tutto e di più, a testimonianza del fatto che l’inciviltà non ha limiti e che l’educazione ambientale deve fare ancora molta strada per entrare nelle coscienze di tutti. Bottiglie in plastica e vetro, migliaia di cicche di sigarette, pneumatici, giocattoli, pannolini, buste, resti di petardi e molto altro ancora erano la tragica ‘decorazione’ del Lungomare Matteotti. Fortunatamente però, quest’anno non abbiamo trovato tracce di fiocchi di cotone che, solitamente buttati nel water, finiscono in mare”. All’intensa domenica ecologica erano presenti: i Gruppi di Fare Verde Provinciale, della Valle di Comino, di Pescara, una rappresentanza del Comune di Atina e di Pescara, insieme alle Guardie zoofile locali. Alla perfetta riuscita della giornata plaude, in particolare, il Presidente di Fare Verde nazionale, l’avvocato Francesco Greco.

Caterina Paglia