Atina – Nasce la Biblioteca delle Parità per contrastare stereotipi e disuguaglianze

Far nascere un vero e proprio cambiamento culturale attraverso la parità di genere, offrendo alle nuove generazioni l’opportunità di allontanarsi dagli stereotipi. E’ questo l’obiettivo primario del progetto denominato, non a caso, “Generiamo Parità”, sostenuto dalla Regione Lazio e realizzato nei giorni scorsi dall’Associazione Risorse Donna Onlus, soggetto esperto nei servizi antiviolenza che sono parte integrante delle attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere del Centro “Stella Polare”.

Ben 153 studenti e studentesse della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di Atina sono stati coinvolti in un percorso di cultura delle pari opportunità. In tal senso, è nata la “Biblioteca delle parità”, uno spazio dedicato ai giovani studenti che li ha condotti a prendere consapevolezza degli stereotipi che influenzano la crescita individuale e limitano l’agire in libertà, confrontandosi con l’evoluzione storica dei diritti di uguaglianza e la lotta contro le discriminazioni di genere. “Frutto del loro studio e riflessione – hanno sottolineato da Risorse Donna Onlus – è stato l’interessante opuscolo ‘Generiamo parità’, presentato al pubblico nella manifestazione di chiusura del progetto lo scorso 28 maggio. All’interno di questo prezioso lavoro sono state raccolte storie di donne italiane che hanno sfidato ogni sorta di preconcetto, riuscendo a realizzare le proprie aspirazioni attraverso un cambiamento. L’opuscolo verrà diffuso su tutto il territorio. Cogliamo l’occasione per ringraziare quanti hanno contribuito alla riuscita di questo progetto: alla Regione Lazio, ai vari partner dell’iniziativa, in particolare al Dirigente scolastico Michele Nunziata, all’assessora alla cultura Marta Cardile, al sindaco del Comune di Atina, Adolfo Valente, alla professoressa Sandra Parravano, referente dei progetti per l’Istituto Comprensivo e a tutti gli studenti e studentesse protagonisti di questa intensa avventura. Ci vediamo il prossimo anno per scrivere insieme un nuovo capitolo all’interno della Biblioteca delle parità!” Una splendida lezione di vita per le giovani menti che, si spera, condurranno ad un giusto cambiamento.

Caterina Paglia