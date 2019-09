Atina – Il Gruppo Folk “Valle di Comino” promotore del territorio conquistando la Sicilia

Il Folklore continua ad essere un importante mezzo di promozione del territorio e di confronto con altre realtà. Lo dimostra, ancora una volta, il Gruppo folk “Valle di Comino” di Atina che nei giorni scorsi, attraverso un emozionante tour, ha conquistato la Sicilia, partecipando al 29esimo Festival Internazionale del Folklore di Custonaci importante manifestazione inserita nella 268^ Festa della Madonna di Custonaci a Trapani e successivamente al Festival del Folklore di Piazza Armerina a Palermo, nel corso del quale le performance dei cantastorie hanno arricchito l’evento.

Per i componenti del Gruppo di Atina è stato anche un motivo di visita in località di straordinaria bellezza per riposare dopo le fatiche della preparazione del 41esimo Festival Internazionale del Folklore “Valle di Comino” che si è tenuto dal 29 luglio al 4 agosto. All’arrivo a Custonaci, tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di svagarsi sulla splendida spiaggia di Cornino per poi partire alla volta di San Vito lo Capo. E dopo aver trascorso momenti di sano relax da perfetti turisti, i ragazzi del Gruppo Folk di Atina hanno sfilato in costume per le vie del centro con gli altri colleghi. In serata poi, si è svolta l’esibizione sul palco. In seguito il Gruppo si è trasferito in Piazza Armerina per prendere parte alle manifestazioni previste nel programma e visitare i famosi Scavi della Villa Romana del Casale , la Cattedrale e il Centro storico sotto la guida dell’Assessore comunale Ettore Messina. Si sono susseguite poi una serie di performance.

“Per la prima volta il gruppo Valle di Comino, – sottolineano dal Direttivo – che ha preso parte a numerose rassegne in varie parti del mondo, come la Malesia, il Cile, il Messico, il Brasile, gli Stati Uniti e la Russia, ha effettuato un tour in Sicilia, presentando, con la collaborazione della Camera di Commercio di Frosinone, le eccellenze, ovvero i migliori prodotti enogastronomici della Ciociaria.

Tale tour in Sicilia rappresenta una scia artistica importante che promuove la propria terra altrove e crea legami indissolubili e costanti con altre comunità e tradizioni, in Italia e all’estero”.

Caterina Paglia