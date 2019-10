Atina – Il Centro Ippico ospita il prestigioso Campionato Centro Meridionale

Sport per educare, formare e favorire l’integrazione e la solidarietà, ma anche un significativo volano turistico per il territorio valligiano. Attraverso queste linee guide è stato realizzato nuovamente quest’anno il prestigioso “Campionato Centro Meridionale di Salto Ostacoli – Pony Talent Show”.

La spettacolare gara, che si sta attualmente svolgendo presso il Centro Ippico e si concluderà domenica 20 ottobre, rappresenta un importante evento sportivo nazionale che coinvolge oltre 300 cavalieri provenienti dal nord al sud Italia. La manifestazione consentirà anche di promuovere l’immagine dei partners, dal Comune di Atina alla XIV Comunità Montana Valle di Comino, dall’Aspiin-Camera di Commercio di Frosinone alla Regione Lazio. Quest’ultima, per l’occasione, ha allestito uno spazio informativo allo scopo di sensibilizzare gli utenti sulle opportunità e gli strumenti che la stessa Regione , con il supporto della programmazione europea 2014-2020 (FSE, FEARS, FESR), sta offrendo per la crescita inclusiva e sostenibile dei cittadini e delle imprese. Il programma sportivo si articola in quattro giornate con gli atleti che gareggiano contemporaneamente su più campi di gara.

I partecipanti si sfideranno attraverso diverse categorie (Seniores, Young, Riders, Juniores, Children, Gimkana e campionato a squadre) e formule: addestrativa, a manche, a fasi, a tempo e mista. Nel gran finale di domenica 20 ottobre verrà invece disputato il Campionato a squadre. “Il Campionato Centro Meridionale ha costituito negli anni un vero e proprio ‘must’ dell’equitazione italiana – ha sottolineato il presidente del Centro Ippico di Atina Fabio Tamburrini – anche in virtù delle prestigiose partecipazioni di nomi come Piero Raimondo D’Inzeo. Nell’ambito dei Campionati Centro Meridonali, abbiamo accolto cavalieri provenienti dalle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria, mentre quelli Centro Settentrionali si terranno a Truccazzano e vedranno come regioni protagoniste l’Alto Adige, l’Emilia Romana, il Friuli Venezia Giulia, la liguria, la Lombardia, il Piemonte, la Toscana, la Valle d’Aosta e il Veneto. Entrambi gli eventi sportivi sono qualificanti per una ‘wild card’ di accesso preferenziale al Master Sport 2019 a Fieracavalli Verona che si terrà dal 7 al 10 novembre”. La manifestazione non riguarda soltanto il territorio atinate, poiché costituisce un’importante opportunità di valorizzazione delle valenze culturali, sociali, naturali ed agroalimentari.

Caterina Paglia