Atina – Gruppo Folk Valle di Comino rinasce in memoria del presidente Luciano Sarda | TG24.info

A distanza di sei mesi dalla triste dipartita dell’indimenticato Luciano Sarda, storico presidente del Gruppo Folk “Valle di Comino”, tutti i componenti hanno lavorato in suo onore per una concreta ripresa.

“Abbiamo fatto rinascere il gruppo grazie anche all’insegnamento di mio padre, operando con dedizione ed energia – ha sottolineato la figlia Valentina Sarda -, le stesse che metteva in questo progetto e ripartendo con prove, spettacoli e festival. Non è stato semplice, ma continueremo per lui e per noi. In tal senso, grazie all’Associazione culturale ‘Ciociaria’, presieduta da Roberto Pesce e al Gruppo Folk ‘Valle di Comino’, di cui oggi è presidente Salvatore Sarda, siamo riusciti ad organizzare due splendide serate del Festival Internazionale del Folklore Memorial Luciano Sarda, giunto alla 42esima edizione.

A causa della pandemia però, abbiamo potuto ospitare soltanto gruppi italiani, ma è stata una bellissima manifestazione, particolarmente sentita ed emozionante. Erano presenti: ‘Gli Amici di Luciano’, una rappresentanza di gruppi del Molise, La Takkarata dalla Campania, il Coro Luigi Venturini di Tagliacozzo, il gruppo O’Stazzo di Velletri, gli Sbandieratori Città di Anagni, il gruppo Terre d’Origine ed il nostro. Proprio negli ultimi giorni poi, abbiamo ottenuto un importante riconoscimento, entrando a far parte dell’Albo Regionale dei Festival del Folklore, mentre lo scorso settembre siamo stati ospiti della Rassegna di canti e danze popolari ‘Città dell’Aquila’, portando le nostre tradizioni musicali e i prodotti tipici della Valle di Comino. Colgo l’occasione per ringraziare anche il Comune di Atina per la sua continua collaborazione”.

Caterina Paglia