Atina – Fiume Melfa più pulito grazie ai magnifici 7 del Mosca Club Basso Lazio e al Comune (video)

Tutti uniti per la salvaguardia dei patrimoni ittici e dei corsi d’acqua che rendono il territorio di Atina un Borgo ancora più bello. Con questo leit motiv, nei giorni scorsi si è attivata una squadra di volontari dell’Associazione Mosca Club Basso Lazio composta da sette infaticabili soci per effettuare un primo intervento di pulizia sulle sponde del fiume Melfa, all’altezza del cavalcavia situato sulla superstrada Sora-Cassino.

“In perfetta sinergia con l’Amministrazione Comunale di Atina, in particolare con il vice sindaco Davide Frattaroli e il Consigliere Anselmo Nait – sottolineano dal Mosca Club – nei giorni scorsi ci siamo offerti per i necessari interventi sull’alveo del Melfa, in quella particolare zona. In circa 3 ore abbiamo raccolto rifiuti di vario genere: plastica, numerose bottiglie in vetro, pannolini, resti di cibo, umido, metallo e un tagliaerbe. Come già concordato con il Comune, che ha già provveduto allo smaltimento dei rifiuti, saremo sempre vigili e disponibili, insieme alle Guardie Ittiche della Fipsas, per tutelare il fiume Melfa e tutti i corsi d’acqua della provincia”.

Un plauso ai “Magnifici 7” della Mosca Club! (Video Comune di Atina)

Caterina Paglia

LINK VIDEO: https://www.facebook.com/watch/?v=1046801512419198&extid=wiP3jMTIig1vMOOs