Atina – Anteprima e Tavola Rotonda per Atina Jazz

Si scaldano i motori per l’attesa 34esima edizione di Atina Jazz, il Festival più longevo della Valle di Comino. Non una semplice kermesse musicale, ma una concreta opportunità per il rilancio turistico nella Valle di Comino.

Dopo la presentazione ufficiale del raffinatissimo cartellone, giovedì 25 luglio alle 17:30, presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Cantelmo, si svolgerà un’interessante Tavola Rotonda sul tema “Turismo culturale, imprese e territorio. Si tratta di un importante incontro fortemente voluto dagli organizzatori di Atina Jazz, in particolare dalla ProLoco, che sarà moderato dalla giornalista di Ski Tg24 Tonia Cartolano. All’evento parteciperanno: Marcello Pigliacelli, presidente C.C.I.A.A di Frosinone, Francesco Casale e Flavio Corradini dall’Università di Camerino, Stefano Fiori, presidente Unindustria Lazio, Giovanni Betta, Rettore dell’Università di Cassino, Vincenzo Formisano, vice presidente della Banca Popolare del Cassinate, Alessandra Marini, per la Fondazione Casa di Risparmio di Ascoli Piceno e Guido D’Amico, presidente Confimprese Italia.

“La Tavola Rotonda si propone di condividere le esperienze realizzate dall’Università di Camerino e di Cassino con il finanziamento della Fondazione Carisap – hanno sottolineato gli organizzatori – per riattivare i processi culturali ed imprenditoriali e, conseguentemente, i flussi turistici nelle aree interne. L’obiettivo primario è quello di migliorare e qualificare l’offerta turistica locale, con particolare attenzione al turismo culturale, attraverso un patto sinergico tra istituzioni, imprese e università“. E non finisce qui! Sì, perché Atina Jazz 2019, in attesa dell’apertura ufficiale fissata per mercoledì 24 luglio, propone anche eventi collaterali, tra cui una brillante anteprima che si svolgerà domani, venerdì 19 luglio alle 20. E’ la prima edizione di Via Planca in Festa, organizzata dal ristorante Il Vicolo in collaborazione con Atina Jazz. I partecipanti potranno degustare fish & cips, pizze fritte alla nutella, prodotti tipici locali e la migliore birra artigianale, allietati dalle note di un trio d’eccezione: Luigi Mattacchione all’armonica, Tommaso Folchetti al piano e Alessia Campoli alla voce. Un’anteprima da non perdere per entrare nel clima musicale in una location del centro storico di Atina davvero suggestiva.

Media partner dell’evento Tg24.info.

Caterina Paglia