Atina – Al via il Festival Internazionale del Folklore con due brillanti anteprime

Nessun confine e nessuna frontiera per una manifestazione musicale che mette al primo posto il confronto e la multiculturalità. Sono le linee guida della 41esima edizione del “Festival Internazionale del Folklore Valle di Comino” che verrà inaugurato con una doppia anteprima.

Il primo appuntamento è per stasera alle 21 nel Viale della Cartiera con la Festa della Birra e il travolgente concerto di Cristiano & la Pork Band Tour 2019. Domani, 30 luglio, nella stessa location si esibiranno I Giullari ImPopolari e gli allievi della scuola That’s All Folks di Villa Latina con un gran finale regalato dal coro Gospel “The Voices”. Va ricordato che il longevo Festival è ogni anno realizzato con impegno e passione dall’Associazione “Ciociaria” e dal gruppo folk “Valle di Comino” che nel tempo hanno saputo donare alla manifestazione una risonanza mondiale. Sì, perché bisogna immaginare una calorosa accoglienza di gruppi musicali provenienti da Papua in Nuova Guinea, Perù, Messico, Russia, Thailandia, Israele, Portogallo, Macedonia e da alcune regioni italiane quali la Sicilia, il Molise e il Lazio. E così, dopo due brillanti anteprime, si partirà ufficialmente mercoledì 31 luglio per terminare il Festival il 4 agosto. Ogni sera poi, in Via della Cartiera, i visitatori potranno degustare prodotti tipici locali e specialità provenienti dai gruppi partecipanti, oltre agli immancabili giochi per bambini e adulti.

Caterina Paglia