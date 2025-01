Arriva il terzo mandato per i Comuni fino a 15mila abitanti | TG24.info

Sarebbe stato raggiunto un accordo nella maggioranza di governo e si andrebbe ormai spediti verso l’eliminazione del limite di mandato per i sindaci dei Comuni fino a 5mila abitanti.

Sarebbe dunque il via libera a un terzo mandato per i sindaci dei Comuni tra 5.001 e 15mila abitanti, invariate invece le norme per quanto riguarda la vittoria al primo turno nei comuni sopra i 15mila abitanti. E per le elezioni comunali si voterà, come già previsto, insieme alle Europee, domenica 9 e lunedì 10 giugno.

Deluse invece le speranze di coloro che speravano nell’eliminazione completa del limite di mandato. Per esempio il sindaco di Firenze, Dario Nardella, avrebbe tentato certamente di restare alla guida della sua città invece di concorrere per un seggio in Europa. Nardella sarà in campo nella lista Pd nella Circoscrizione Italia Centrale, cioè quella dov’è inserito anche il Lazio.

Dario Facci