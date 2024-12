Arpino – XLI edizione del “Certamen Ciceronianum Arpinas”, il prestigioso evento torna in presenza | TG24.info

La fase conclusiva della prestigiosa gara internazionale di latino dedicata a Marco Tullio Cicerone, giunta quest’anno alla sua 41esima edizione, si svolgerà in presenza nelle giornate di giovedì 5, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 maggio, come di consueto ad Arpino.

Il “Certamen Ciceronianum Arpinas” si conferma come evento culturale più atteso, non solo nel Lazio ma anche oltreconfine. Nella Città dell’Oratore sono attesi 64 studenti, i vincitori della prima selezione, che vantava ben 135 partecipanti. Ad accompagnare gli studenti alla gara di latino più importante sul palcoscenico internazionale saranno 24 docenti delle rispettive scuole partecipanti alla kermesse. E’ prevista, inoltre, la presenza di 46 studenti del “Liceo Tasso” di Roma, per uno scambio culturale.

La quattro giorni avrà inizio alle ore 14:00 di giovedì 5 maggio con l’arrivo dei partecipanti presso la stazione ferroviaria del capoluogo ciociaro. Seguirà poi, nel pomeriggio, un momento dedicato alla visita della Città di Veroli e la visione dello spettacolo “Cicerone: una vita tra politica e cultura”.

Nella giornata successiva, venerdì 6 maggio, è previsto lo svolgimento del “Certamen” con inizio della prova alle ore 09:00 presso i locali dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Tulliano” in Via Vittoria Colonna. Al termine della prova gli ospiti visiteranno l’Acropoli di Civitavecchia e si confronteranno con Giampiero Scafoglio, dell’Università di Nizza, sul tema “Cicerone: la conoscenza e la parola”.

Nella mattinata di sabato 7 maggio è prevista la visita alla Città di Arpino. Gli ospiti ammireranno le opere della Fondazione Mastroianni per poi trasferirsi presso Palazzo Boncompagni, dove visiteranno la mostra di Abramo Tancredi e potranno seguire il dibattito “Comunicare l’antico: nuove strade per leggere studiare e comunicare gli autori antichi”.

Nella mattinata di domenica 8 maggio inizierà la proclamazione dei vincitori del Certamen, presentata nella splendida cornice di Piazza Municipio dalla giornalista del TG1 Monica Giandotti. Sarà altresì possibile effettuare l’Annullo Postale su Bozzetto di Gianfranco Barco dalle ore 09:00 alle 13:00.

Soddisfazione del delegato alla Cultura per il Comune di Arpino, avv. Niccolò Casinelli “Un evento culturale straordinario. Auspico che l’edizione XLI del Certamen possa rappresentare una sicura chiave di arricchimento del processo di integrazione tra cittadini europei e non”.

Si associa il sindaco della Città di Arpino, avv. Renato Rea, che commenta “Anche questa 41esima edizione del Certamen Ciceronianum Arpinas ha fatto viaggiare l’attualissimo pensiero di Marco Tullio Cicerone in tutto il mondo. Ancora una volta la Città di Arpino ha dimostrato di poter svolgere un ruolo chiave nella diffusione della cultura classica a livello internazionale,”.

