Arpino – VII Edizione Premio Internazionale “Olio Terra di Cicerone”

Si svolgerà sabato 11 maggio 2019 la cerimonia di premiazione del prestigioso Premio Internazionale Olio Terra di Cicerone giunto quest’anno alla sua VII edizione, presso la Sala San Carlo in Piazza Municipio ad Arpino, alle ore 20,00.

Il Premio promosso dall’Associazione Culturale olivicoltori Terra di Cicerone con il suo presidente Ing. Antonio Sardellitti si propone di valorizzare i migliori oli extra vergine di oliva del nostro territorio, per favorirne la conoscenza e l’apprezzamento da parte dei consumatori, nonché di sensibilizzare olivicoltori e titolari di impianti di trasformazione a implementare la ricerca e l’innovazione nel comparto olivoleico, al fine di trasformare in applicazioni produttive i progressi della ricerca, tramite anche la collaborazione di istituti universitari e scientifici specializzati.

Tanti i produttori di extravergine provenienti da tutte le regioni italiane ed estere che hanno partecipato al concorso svoltosi in questi giorni ad Arpino per scoprire chi di loro abbia realizzato il miglior ‘Evo’ di quest’anno. In giuria oltre ad assaggiatori esperti anche la responsabile del Premio la dott.ssa Angela Canale, nativa di Alatri trasferitasi a Perugia per motivi lavorativi nel settore olivicolo, dopo aver conseguito la laurea in Scienze Agrarie, ma conservando tuttavia un forte legame con le sue origini ciociare. Esperta nell’organizzazione di concorsi di olio è stata capo panel nelle ultime due edizioni dell’Ercole Olivario, collabora con il gruppo editoriale L’Espresso per la selezione degli oli delle Guide ai sapori e piatti della Regione per Umbria Toscana, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Tuscia e anche Ciociaria, oltre a scrivere su riviste di settore Saperefood, Olio officina, Lindro, collabora con Assoprol Umbria, e vantare importanti collaborazioni con aziende olivicole di Cile e Sudafrica e ha un suo blog Olivocultura.it.

“La decisione di patrocinare un evento così importante per la promozione culturale ed economica territoriale, che valorizza l’olio extravergine di oliva e quindi la storia della nostra terra -spiega il presidente dell’ente montano di Arce ing.prof.Gianluca Quadrini –significa promuovere la cultura di un prodotto di eccellenza che per noi è utilizzato come messaggero del territorio. Valorizzare la nostra terra d’eccellenza mettendo in rete beni culturali, gastronomia, archeologia e cultura è del resto lo spirito del prestigioso Premio Internazionale, organizzato dall’Associazione Terra di Cicerone che porta in alto da anni il nome della nostra provincia.”

Significativo il commento del presidente dell’Associazione Culturale olivicoltori Terra di Cicerone l’ing.Antonio Sardellitti che dichiara: “Sta per concludersi con soddisfazione la VII edizione del Premio Internazionale ‘Olio Terra di Cicerone’ organizzato dall’Associazione Culturale Olivicoltori riservato ai migliori oli extravergini del mediterraneo e quelli prodotti sul territorio nazionale. Un’ ulteriore tappa raggiunta quella del Premio, inizialmente riservato ai soli oli extra vergine di oliva provenienti dalle regioni della penisola italiana, ma che oggi varca i confini nazionali per stendersi ai paesi membri dell’UE e dell’area mediterranea.”

(fonte: Comunicato Stampa)