Arpino – Un milione di euro per rilanciare lo sviluppo della periferia

L’impegno e l’attenzione dell’Amministraziine Comunale sul progetto in questione ha avuto i suoi frutti: dei circa 13milioni di euro stanziati per tutta la Provincia di Frosinone, più di un milione è destinato alla Città di Arpino.

Una importante conferma arrivata in questi giorni: un finanziamento ricevuto dalla Regione Lazio, tramite una convenzione tra consorzio ASI, di cui il Comune di Arpino fa parte, e l’Astral. I fondi permetteranno la realizzazione di una nuova importante arteria in località San Sosio-Picinella, nell’area industriale della località Vallone: un raccordo che farà da volano allo sviluppo, favorendo i collegamenti con le aziende del territorio e le attività commerciali, esistenti o emergenti.

《In questo periodo estremamente complicato e difficile, finalmente una buona notizia per la nostra Arpino》è il commento del vicesindaco ing. Massimo Sera, con delega ai Lavori Pubblici, che spiega 《Un finanziamento atteso da diverso tempo e che mi ha visto in prima linea fin dal 2013. Le nostre zone ASI, quelle dedicate allo sviluppo industriale, hanno sempre sofferto la carenza di strutture in grado di sostenere un reale sviluppo del settore. Ho lavorato con tenacia e convinzione presso le sedi opportune per evidenziare queste carenze, prospettando diverse soluzioni e facendomi portavoce dell’esigenze degli imprenditori locali. I futuri lavori -conclude Sera- si concentreranno sul progetto esecutivo affinchè l’opera possa diventare immediatamente cantierabile》.

Soddisfazione del sindaco Renato Rea 《Anzitutto desidero ringraziare il Presidente dell’ASI On. Francesco De Angelis che, credendo nell’importante valore strategico del progetto, ha predisposto gli atti per renderlo definitivo e portarlo all’attenzione della Regione Lazio. Trattasi di un’opera importante che dovrà esser integrata nel nuovo piano regolatore che stiamo predisponendo ed al quale sta lavorando il consigliere ing. Dino Quadrini. La nuova arteria sarà lo strumento fondamentale per implementare le prospettive di crescita e di sviluppo della zona, assieme ad altre infrastrutture》.

Un risultato concreto.

Sara Pacitto