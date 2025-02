Arpino – Tutto pronto per la XLIII edizione del Certamen Ciceronianum Arpinas | TG24.info

La prossima settimana si svolgerà la XLIII edizione del Certamen Ciceronianum Arpinas, gara di traduzione dal latino e commento critico, linguistico e stilistico di un brano di Cicerone cui parteciperanno 249 studenti e 78 docenti accompagnatori, provenienti da 14 nazioni: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Romania, Serbia, Spagna, Svizzera, Ungheria.

Ancora una volta la Città di Cicerone si conferma capitale della cultura europea.

L’evento è organizzato dal Centro Studi Umanistici “Marco Tullio Cicerone” di Arpino, in collaborazione con la Città di Arpino e l’Istituto di Istruzione Superiore “Tulliano”. Il Certamen è la dimostrazione di quanto la cultura classica rappresenti una risorsa per la comunità.

La competizione tra i ragazzi ed i simposi organizzati rappresentano un’occasione importante per promuovere la conoscenza del latino e del pensiero di Cicerone. La manifestazione rappresenta l’opportunità, per tanti giovani ragazzi, di vivere un momento indimenticabile e di accrescere il proprio bagaglio umano di conoscenze.

La manifestazione si aprirà Giovedì 9 Maggio con l’accoglienza degli studenti, dei docenti accompagnatori e della commissione giudicatrice. Molto nutrito il programma riservato agli ospiti della Città di Arpino. Durante la mattinata di venerdì 10 Maggio, nei locali dell’Istituto “Tulliano” si svolgerà la prova, consistente nella traduzione ed il commento di un brano dell’oratore Cicerone. Gli elaborati saranno valutati da una prestigiosa commissione presieduta dal Presidente Onorario Prof. Filippo Materiale e dai Presidenti Prof. Mario De Nonno e Prof. Paolo De Paolis. Nel corso della mattinata presso il Palazzo Boncompagni si terrà il 13° Simposio Ciceroniano sul tema “Cicerone fra impegno pubblico e vita privata”, con interventi dei Professori Paolo De Paolis (Università di Verona), Alice Borgna (Università del Piemonte Orientale), Barbara Del Giovane (Università di Firenze), Alfredo Casamento (Università di Palermo).

Nel pomeriggio gli studenti visiteranno la Città di Arpino ed in particolare la sua Acropoli, ove il Prof. Emanuele Lelli dell’Associazione “Antico e Moderno” terrà una lezione sul tema “I proverbi di Cicerone”.

Anche nella giornata di sabato 11 maggio gli ospiti saranno guidati alla scoperta delle meraviglie del territorio. Nella mattinata visiteranno la Fondazione “Umberto Mastroianni”, ove gli studenti dell’Istituto Tulliano terranno la rappresentazione teatrale in inglese “Caesar”. Nel pomeriggio invece ci sarà la visita all’Abbazia di Montecassino, ospiti dell’Abate dom Luca Fallica che porgerà loro il saluto della comunità monastica. La serata sarà dedicata allo spettacolo di teatro e musica nelle sale dell’Hotel il Cavalier d’Arpino, mentre i ragazzi festeggeranno in Piazza Municipio con il tradizionale “Juvenum nox”.

Domenica 12 maggio dalle ore 10.00 in Piazza Municipio si svolgerà la cerimonia di premiazione dei vincitori del Certamen.

Quest’anno il Centro Studi Umanistici ha ottenuto il patrocinio del Parlamento Europeo, il saluto e la benedizione di Sua Santità Papa Francesco ed ha avviato con la Fondazione Roma una collaborazione triennale per la realizzazione del progetto “Arpino, Arte, Formazione e Cultura”. Tutti segnali dell’interesse sempre crescente di enti, associazioni, fondazioni, società e privati che garantiscono la loro collaborazione ed il loro sostegno alla manifestazione.